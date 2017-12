'ETF's verbrijzelen groeirecords in 2017'

ETF's kenden in 2017 een recordgroei, waarbij zowel institutionele investeerders als particuliere beleggers massaal in het beleggingsvehikel stapten, meldt MarketWatch.

ETF's houden mandjes van effecten zoals beleggingsfondsen, maar volgen een benchmarkt en kunnen worden verhandeld als aandelen. Voorstanders van ETF's prijzen de transparantie van de structuur, evenals de grotere belastingefficiëntie en de lagere kosten, en in 2017 leken beleggers meer dan ooit te luisteren naar deze voordelen. Er zijn nu ETF's die in principe alle sectoren, regio's en beleggingscategorieën volgen, en in principe groeide elke categorie dit jaar.

Volgens gegevens van Credit Suisse bedroeg de instroom van exchange traded products (ETP's) dit jaar tot november 424 miljard dollar. ETP's omvatten zowel ETF's als de veel kleinere categorie van exchange traded notes. Daarmee werd niet alleen het oude record verbrijzeld, maar het toont ook aan hoe beleggers ETF's bevoordelen ten opzichte van andere beleggingscategorieën. Beleggingsfondsen kenden bijvoorbeeld slechts een instroom van 91 miljard dollar in dezelfde periode.

4,429 biljoen in ETF's

Uit data van onderzoeksbureau ETFGI blijkt dat er per eind oktober 4,429 biljoen dollar zit in wereldwijde ETF-activa, vergeleken met 3,396 biljoen dollar aan het einde van 2016. Dat betekent dat het ETF-universum in minder dan een jaar met meer dan een biljoen dollar is gegroeid. In 2016 stegen de ETF-activa in vergelijking met een relatief schamele 522 miljard dollar, wat betekent dat de acceptatie het afgelopen jaar twee keer zo groot was.

Amerikaanse indexfondsen zagen dit jaar tot nu toe een record van 308,5 miljard dollar instromen, meldt FactSet. Vastrentende producten kenden een instroom van 120,5 miljard dollar, een record voor de sector.

"ETF's zijn de optimale keuze geworden voor portefeuilleverdeling en deze trend zal zeker doorgaan", zegt Matthew Bartolini, hoofd SPDR Americas Research bij State Street Global Advisors. SSGA is een van de drie grote ETF-aanbieders, samen met Vanguard en BlackShock's iShares, die samen ongeveer 70 procent van de markt beheren.

Bredere acceptatie

"Er is een bredere acceptatie geweest in alle lagen van de bevolking. Particuliere beleggers zijn meer gewend geraakt aan het gebruik van deze vehikels en de industrie heeft goed werk verricht door de mythes over liquiditeit te doorbreken, waardoor ze steeds meer worden gebruikt", aldus Bartolini.

De groei van indexfondsen weerspiegelt de verschuiving van actieve naar passieve producten en wordt gesteund door onderzoeken die uitwijzen dat het simpelweg 'kopen van de markt' - in tegenstelling tot het proberen om de markt te verslaan via individuele aandelenselectie - bijna altijd leidt tot een beter rendement op de lange termijn.

Het meest populaire fonds van het jaar op basis van instromen is de iShares Core S&P 500 ETF IVV. Volgens FactSet bedroeg de instroom van dit fonds in 2017 30,8 miljard dollar.

Lagere kosten

ETF's hebben ook geprofiteerd van de overstap naar lage producten. Van de tien belangrijkste aandelen-ETF's van 2017, gemeten naar hun instroom, had de duurste (de iShares MSCI EAFE ETF) een kostenratio van 0,32 procent, ofwel 32 dollar voor elke geïnvesteerde 10.000 dollar.

Voor vastrentende producten zoals obligaties was de iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF de duurste met een kostenratio van 0,39 procent. Andere populaire indexfondsen brengen minder dan 0,05 procent van de activa in rekening, waardoor ze veel goedkoper zijn dan actief beheerde producten, die gemiddeld meer dan 0,8 procent aan kosten berekenen, volgens gegevens van Morningstar Direct.

In veel categorieën zijn de vergoedingen imiddels zo sterk gedaald dat institutionele beleggers in plaats van alleen naar de kosten nu ook kijken naar factoren zoals liquiditeit en handelsverschillen bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen. En in november drong Vanguard er bij de lancering van een nieuw fonds bij beleggers op aan om "elementen te overwegen die verder gaan dan de kostenratio".

Door de populariteit van de ETF-structuur zijn in de loop van het jaar honderden nieuwe fondsen geïntroduceerd. Volgens gegevens van ETFGI zijn er wereldwijd bijna 5.400 ETF's, tegen ongeveer 4.800 aan het einde van 2016.

ETF's hebben ook geprofiteerd van de aanhoudende stierenmarkt. De S&P 500 is dit jaar met 18,8 procent gestegen en heeft meerdere records bereikt, terwijl aandelen wereldwijd sinds oktober 2016 geen negatieve maand hebben gekend. Ook de belangrijkste obligatiecategorieën staan hoger en ETF's bieden gemakkelijke toegang tot al die onderdelen van de markt.