Nog altijd kater van internetbubbel en financiële crisis

Dat meldt MarketWatch. De afgelopen jaren waren zeer goed voor beleggers en vooral 2017 was een uitstekend beursjaar. Het jaar werd gekenmerkt door een uitzonderlijk lage volatiliteit, waarbij de S&P 500 nog nooit zolang geen koersdaling van 3 procent heeft laten zien. En de brede index is dit jaar met meer dan 17 procent gestegen.

In de afgelopen vijf jaar heeft de S&P 500 index het beter gedaan dan gemiddeld, maar in de afgelopen tien jaar deed de index het aanzienlijk slechter. Amerikaanse aandelen hebben zich meer dan hersteld van de financiële crisis. De S&P 500 is verdubbeld, op basis van het totale rendement, ten opzichte van de piek van vóór de crisis in 2007 en is verviervoudigd ten opzichte van de bodem van maart 2009.

Gemiddelden ernstig aangetast

De crisis en de internetbubbel, de twee belangrijkste gebeurtenissen op de financiële markten in de afgelopen twee decennia, hebben de langetermijngemiddelden echter ernstig aangetast, blijkt uit gegevens van Bespoke Investment Group.

"Op de korte tot middellange termijn waren de rendementen altijd bovengemiddeld, waarbij zowel het tweejaarlijkse als het vijfjaarlijkse rendement van meer dan 15 procent het historische gemiddelde met ongeveer vijf procentpunten per jaar overschreed", aldus Bespoke Investment Group. "Op langere termijn zijn de gevolgen van de financiële crisis en de internetbubbel echter nog steeds voelbaar."

En hoe langer de tijdshorizon, hoe slechter de resultaten. In de afgelopen tien jaar, een periode die de financiële crisis omvat, realiseerde de S&P 500 een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,3 procent. Daar is niets mis mee, maar het ligt onder het historisch gemiddelde van 10,4 procent.

In de afgelopen twintig jaar, die zowel de crisis als het uiteenspatten van de internetbubbel omvat, bedraagt het gemiddelde jaarlijkse rendement 7,2 procent. Historisch gezien was het gemiddelde rendement op jaarbasis 11,1 procent over een periode van twintig jaar.

"De Amerikaanse aandelenmarkt heeft duidelijk de donkere jaren van het begin van de eeuw verlaten", aldus Bespoke, "maar de littekens, hoezeer ze ook zijn vervaagd, zijn er nog steeds. Alleen de tijd kan ze genezen."

Opgerekte waarderingen

Het kan echter moeilijk zijn voor Wall Street om de prestaties ten opzichte van de historische gemiddelden te verbeteren, omdat de waarderingen volgens veel analisten opgerekt zijn.

Zo merkte Morgan Stanley in oktober op dat het gemiddelde rendement op jaarbasis in de afgelopen 30 jaar varieerde van 5 procent voor de minst risicovolle activa tot bijna 10 procent voor de risicovolle activa. Daarentegen zal het gemiddelde rendement voor de komende tien jaar naar verwachting variëren van 2 procent tot ongeveer 4 procent.

Financiële specialisten raden doorgaans aan om aandelen te kopen voor de zeer lange termijn. Hoewel aandelen meer volatiliteit laten zien en een hoger risico met zich meebrengen dan obligaties, hebben ze historisch gezien ook een veel hoger rendement.

Lange tijdshorizon

Adviseurs raden vaak ook gemengde portefeuilles aan, met zowel aandelen als obligaties. Uit onderzoek van Andy Clarke, senior beleggingsstrateeg bij Vanguard Investment Strategy Group, blijkt echter dat het zeer lang duurt om er zeker van te zijn dat aandelen het altijd beter doen dan obligaties.

Gedurende een voortschrijdende periode van tien jaar bijvoorbeeld, deden aandelen het slechts in 82 procent van de tijd beter dan obligaties. Gedurende een voortschrijdende periode van twintig jaar versloegen de aandelen in bijna 96 procent van de tijd de obligaties.

Alleen over een dertigjarige periode deden aandelen het in elke cyclus beter dan obligaties, wat suggereert dat beleggers een dergelijke tijdshorizon zouden moeten gebruiken bij het plannen voor de lange termijn, ervan uitgaande dat ze zwaar overwogen willen zitten in aandelen.