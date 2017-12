Bitcoin-crash belangrijkste marktrisico 2018?

Dat meldt Cnbc. Torsten Slok, de belangrijkste internationale econoom van de Duitse bank, stuurde klanten een lijst met significante risico's voor de markt in 2018. Opgenomen in die lijst zijn: een crash in de prijs van bitcoin, hogere inflatie en de dreiging van Noord-Korea.

Financieel fenomeen

Bitcoin is dit jaar een financieel fenomeen gebleken. De digitale valuta is dit jaar van 1000 dollar gestegen tot zo'n 19.000 dollar en laat vaak binnen enkele uren prijsschommelingen zien van 1000 dollar of meer. Volgens Slok hebben de markten de bredere impact die bitcoin mogelijk kan hebben op dit moment nog niet correct geprijsd.

"Ik denk dat de financiële markten het tot nu toe als een klein probleem hebben afgedaan", zei de econoom. Slok maakt zich zorgen of bitcoin en zijn wilde koersschommelingen volgend jaar meer systematisch zouden kunnen worden als de huidige trends zich voortzetten.

"De zorg die je kunt hebben, is natuurlijk dat het steeds populairder wordt. En natuurlijk met de snelheid waarmee de prijzen stijgen, vraag je je wel af waar de prijzen zullen zijn tegen het einde van 2017. En we verwachten dat dit in 2018 natuurlijk een onderwerp zal blijven, en er zijn een aantal vragen die onbeantwoord blijven", aldus Slok.

Concreet blijven er volgens de econoom vragen bestaan rond de regulering van de cryptomunt en de transparantie in wat beleggers precies aanhouden.

Casinospel

Naast de flinke schare fans van bitcoin heeft de volatiliteit en het gebrek aan transparantie van de digitale valuta ook een behoorlijk aantal critici opgeleverd. Zo vergeleek Jim Cramer, gastheer van Cnbc's Mad Money, de handel in bitcoin met een casinospel dat alleen maar winnaars en geen verliezers lijkt te hebben. "Je moet dat leuk vinden, toch? Maar ik denk dat dat kan veranderen", zei Cramer.

De prijs van bitcoin steeg vorige week voor het eerst boven de 19.000 dollar en duikelde daarna meer dan 20 procent. En de volatiliteit zou in de komende dagen kunnen toenemen nu er ook in bitcoin-futures kan worden gehandeld.

De handel in futures, ofwel termijncontracten, waarmee gegokt kan worden op stijgingen en dalingen van de bitcoinprijs ging zondagavond van start op de Chicago Board Options Exchange. De waarde van de bitcoin steeg maandag rond 17.000 dollar. Dat was aanzienlijk meer dan op zondag.