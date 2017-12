'VS op weg naar recessie in 2019'

Dat zegt Robin Bew, CEO van de Economist Intelligence Unit, in gesprek met Cnbc.

"We denken dat de Federal Reserve het monetaire beleid in de komende jaren vrij gestaag zal blijven verkrappen. We zien daarmee het begin van het einde van de cyclus en voorzien een recessie in 2019", aldus Bew.

Centrale banken verkrappen geleidelijk aan het monetaire beleid door de rentetarieven te verhogen en de stimulans die zij in hun economieën hebben gepompt na de financiële crisis van 2008 terug te draaien.

Economie slokt reservecapaciteit op

"Naarmate de Amerikaanse economie groeit en de werkloosheid blijft dalen, slokt de economie geleidelijk meer reservecapaciteit op. Ons team denkt al na over wanneer het misgaat met de economie in de VS en wij denken dat dat in 2019 zal zijn", aldus Bew.

De liquiditeit van de centrale banken is "het centrale stuk dat we moeten begrijpen, om ervoor te zorgen dat we begrijpen hoe de markt reageert", zei Sonja Laud, hoofd aandelen bij Fidelity International.

Meest liquide wordt verkocht

Krimpende liquiditeit kan resulteren in een verkoop van aandelen, waarschuwde Laud. "Als we de overtollige liquiditeit wegnemen, zul je natuurlijk knelpunten in sommige delen van de markt tegenkomen, waar je niet vrijelijk kunt handelen. En wat er dan gebeurt, is dat je de meest liquide activaklasse verkoopt die beschikbaar is, en aandelen worden dan normaal gesproken bij voorkeur verkocht."

Afnemende liquiditeit in combinatie met wat alom wordt beschreven als een overgewaardeerde aandelenmarkt, roept al geruime tijd de vraag op of een crash al dan niet om de hoek ligt. Een verkrappend begrotingsbeleid leidt echter niet onvermijdelijk tot een beurscrash, en er zijn analisten die geloven dat de aandelenmarkten de komende jaren verder zullen stijgen.

Beleggersoptimisme

Het aanhoudende beleggersoptimisme van de laatste paar jaar - de op een na langste stierenmarkt in de geschiedenis - heeft de aandelenkoersen naar recordhoogten doen stijgen. Woorden als "opgeblazen" en "opgerekt" worden dagelijks gebruikt om de waarderingen van aandelen te beschrijven, en veel analisten waarschuwen ook voor een beurscorrectie of zelfs een recessie.

De geschiedenis leert ons dat forse koerswaarderingen voorafgaan aan marktcorrecties. Zo meldde de Daily Telegraph dat de enige keren dat de marktwaarderingen hoger waren dan die van vandaag de dag (gecorrigeerd voor inflatie) waren vlak voor de internetbubbel van de late jaren negentig en de beurscrash in 1929.