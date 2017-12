Drie topaandelen van fondsmanagers voor 2018

MarketWatch zette drie kooptips voor 2018 van zestien beleggingsprofessionals op een rij.

Pirelli

Het eerste aandeel is de Italiaanse bandenmaker Pirelli, die nog geen twee maanden geleden naar de beurs ging. Hoewel het aandeel moeite heeft om substantiële stappen te zetten boven de introductieprijs van 6,50 euro, verwacht dat Adrian Croxson, partner bij het Amerikaanse hedgefonds Oz Management, dat de bandenfabrikant volgend jaar ongeveer 60 procent zal stijgen.

"We zijn dol op de bandenindustrie, we houden van de premiumbandenindustrie, we houden van de [positie] waarin Pirelli zich bevindt en we waarderen de waardering", zei Croxson, die een koersdoel hanteert van 11 tot 13 euro voor het aandeel.

"Waar het op neerkomt, is dat we de eindvraag interessant vinden omdat die voorspelbaar is en het segment waarop Pirelli is gericht groeit met een veelvoud van het bbp. Eenvoudig gezegd, het is een voorspelbaar groeiverhaal in een wereld vol groei met een kasstroomprojectie die we graag ondersteunen", aldus de hedgefondsmanager.

'Geen goedkope banden op dure auto's'

Croxson merkte ook op dat Pirelli in het bijzonder klaar is om hoger te koersen omdat de verkoop van luxe auto's van de grond komt. Dat is grotendeels te danken aan China, waar de verkoop van luxe auto's dit jaar is gestegen naar 2,3 miljoen, van 50.000 stuks in 2006. "En je zet gewoon geen goedkope banden op dure auto's", zei de fondsbeheerder.

Vorig jaar was Ryanair de topkeuze van Croxson. De Ierse prijsvechter is dit jaar tot nu toe met 21 procent gestegen.

Infineon Technologies

Ross Turner, oprichter van Pelham Capital, tipt Infineon Technologies als een topkeuze voor 2018. De Duitse halfgeleiderproducent zal volgens hem volgend jaar 60 procent stijgen dankzij de snelle groei van de vraag naar chips voor elektrische en zelfrijdende auto's.

"Terwijl de aandrijfas elektriseert, heb je veel meer halfgeleiders nodig", legde hij uit. "Elke elektrificatie is een enorme toename van de inkomsten voor Infineon." Turner verwacht dat ten minste 30 procent van alle nieuwe auto's tegen 2030 volledig elektrisch zal zijn.

Infineon Technologies is al een wereldwijde marktleider in halfgeleiders voor de automotive industrie en zal waarschijnlijk marktaandeel blijven winnen naarmate er wereldwijd steeds meer elektrische auto's komen, denkt Turner.

Banco Santander

Davide Serra, oprichter en baas van hedgefonds Algebris Investments, kiest Banco Santander als zijn favoriete aandeel voor 2018. De Spaanse bank is volgens Serra goed gepositioneerd om geld te verdienen na de overname van rivaal Banco Populaire afgelopen zomer.

Santander kocht zijn worstelende concurrent in juni voor 1 euro en redde de bank daarmee van de ondergang. "Ik denk dat ze een geweldige deal hebben gedaan", zei Serra. Volgens de hedgefondsmanager heeft Santander in zijn 175-jarige geschiedenis ook nog nooit een jaarverlies gerapporteerd, waardoor het "een van de meest efficiënte banken ter wereld" is.

Lees ook: Experts verwachten eindejaarsrally