Drie redenen om te beleggen in ETF's

IEXGeld somt drie redenen op.

1. Lage beheerkosten

Hoewel sommige ETF's actief worden beheerd, volgt een meerderheid van de trackers een onderliggende index. Denk bijvoorbeeld aan de AEX.

De ETF volgt in dat geval alle aandelen die aan de Nederlandse hoofdgraadmeter genoteerd staan. Omdat er geen vergoedingen gaan naar fondsbeheerders zijn de kosten van de belegging vrij laag, zeker ten opzichte van actief beheerde beleggingsfondsen. Sommige brokers stellen je zelfs in staat om bepaalde indextrackers gratis te verhandelen. Hoge kosten snoepen dus niet van je rendement bij ETF's.

2. Meteen spreiding

Een ETF kan honderden, zo niet duizenden, individuele aandelen of obligaties volgen. Als je bedenkt dat er 25 aandelen genoteerd staan aan de AEX, dan volgt een ETF op de Nederlandse hoofdgraadmeter dus alle betreffende fondsen. Je hebt meteen een gespreide belegging en dat is goed voor het risicobeheer. Zo gespreid kun je het als belegger niet krijgen als je aandelen en obligaties los koopt.

En er is geen tekort aan opties. Tegenwoordig zijn er ETF's in alle soorten en maten: van indextrackers die aandelen van over de hele wereld volgen tot trackers bestaande uit een mandje wietaandelen. Andere ETF's volgen dan weer een specifieke industrie, zoals de energie- of bankensector.

3. Realtime koersen

Een noemenswaardig verschil tussen traditionele beleggingsfondsen en ETF's is dat de actuele koers van de indextrackers direct te zien is. De prijs van een ETF verandert gedurende de handelsdag, wat dus betekent dat de koers aan het begin van de handelsdag anders kan zijn dan aan het einde. Een ETF-belegger kan de actuele koers direct zien, dus heeft een algemeen idee van de prijs nog voordat hij de belegging koopt.

Bij een traditioneel beleggingsfonds wordt de prijs vaak een keer per dag bepaald, namelijk aan het einde van de handelsdag. Dus beleggers in deze fondsen weten pas de koers nadat zij hun stukken hebben aangekocht.

Iemand die juist niet te spreken is over ETF's, is de Amerikaanse beleggingsgoeroe Jim Cramer. Tegenover CNBC stelt Kramer dat je juist in een bepaald aandeel wilt zitten omdat die het best presteert in de desbetreffende sector.

"Je wilt niet investeren in meerdere middelmatige aandelen die je favoriete fonds naar beneden trekken", aldus de goeroe. Volgens Cramer betekent het bezitten van een ETF niet direct de garantie dat je winst behaalt of dat je je volledig indekt voor bredere marktontwikkelingen.

"Als je niet in staat bent om de juiste aandelen uit te zoeken, dan weet je mogelijk al niet genoeg over de sector om te investeren. Verwacht niet dat je dan ineens een klapper maakt met het investeren in een ETF."

