'Aandelenrally is nog niet voorbij'

De cyclus is vergevorderd, stelt de beleggingsstrateeg, maar er is nog steeds ruimte voor de wereldeconomie en de aandelenmarkten om goed te blijven presteren. "De rally is nog niet voorbij."

Het afgelopen jaar beleefde slechts 3 procent van de landen wereldwijd een recessie, één van de laagste niveaus in jaren. De geïndustrialiseerde en opkomende landen hebben de markten positief verrast met goede economische data.

Bovendien zullen de bedrijfswinsten in de Verenigde Staten, Europa, opkomende landen, Japan en China over 2017 allemaal tegelijk een dubbelcijferige groei laten zien, de eerste keer in tien jaar dat dit in al deze landen en regio's tegelijk gebeurt.

Geen tegenwind

Kreuzkamp verwacht komend jaar geen tegenwind van hogere inflatie of van een meer restrictief rentebeleid van centrale banken. Drie tot vijf centrale banken zullen in de nabije toekomst de rente waarschijnlijk verhogen, maar deze verhoging zal gematigd zijn. In Europa en Japan zal de stimulans doorgaan van het obligatie-opkoopprogramma, maar de afbouw van het ultraruime monetaire beleid is wel degelijk ingezet.

Volgens Kreuzkamp zal het interessant zijn om te zien wie zich positioneert voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank. Vanuit de Amerikaanse Federal Reserve verwacht hij geen fundamentele veranderingen in het monetaire beleid na het aantreden van de nieuwe voorzitter, Jerome Powell.

Winstverwachtingen

De positieve economische ontwikkelingen zullen te zien zijn op de aandelenmarkten, zegt Andre Köttner, co-hoofd aandelen bij Deutsche AM, al voegt hij hieraan toe dat aandelen momenteel duur zijn.

De stijging op de aandelenmarkten zal komend jaar doorgaan en gedragen worden door de verwachtingen van goede bedrijfswinsten. "Aandelenprijzen volgen de winsten", aldus Köttner.

De belangrijkste stimulans in 2018 komt volgens Köttner vanuit de technologiesector, opkomende markten, Japan en Europa. Er is een grote vraag naar technologie en daarbij kan in de tweede helft van 2018 de financiële sector wel eens de sterkste sector blijken te zijn. In de VS is er het vooruitzicht van minder regulering, een renteverhoging en hogere dividenden.

Meer volatiliteit

In Europa gaat de consolidatie door en de herstructurering werpt zijn vruchten af. Köttner verwacht wel dat de volatiliteit op de aandelenmarkten in 2018 zal toenemen. De positieve trend kan veranderen als bijvoorbeeld de inflatie plots negatief verrast, de economische groei in China tegenvalt of de belastinghervorming in de VS niet doorgaat.

"Beleggers zijn momenteel bereidt om veel risico te nemen en er kunnen in 2018 daarom plotse liquidaties van risicovolle posities plaatsvinden", aldus Köttner.

Christian Hille, hoofd multi asset, stelt dat diversificatie in deze fase van de cyclus het belangrijkste is. De modelportefeuille van Deutsche AM op het gebied van multi asset heeft nu 40 procent obligaties, 45 procent aandelen en 15 procent alternatieve beleggingen. Volgens Hille zijn infrastructuur en goud goede aanvullingen voor de component alternatieve beleggingen en is zo’n gediversificeerde portefeuille goed gepositioneerd voor het nieuwe jaar.

In de obligatiemarkt zal er weinig veranderen komend jaar, stelt Bill Chepolis, hoofd vastrentende waarden voor de EMEA-regio. De grootste kansen zijn volgens hem te vinden in bedrijfsobligaties en dollarpapier zal een hoger rendement geven dan euro-obligaties. De high yield obligaties zijn erg interessant en dit soort papier uit opkomende markten biedt hoge rendementen en wordt gesteund door een sterke economische groei en lage inflatie.

