Komt Fed met eigen digitale munt?

Dat zei president John Williams van de Federal Reserve Bank of San Francisco tegen MarketWatch. Volgens de Fed-president van San Francisco doet de centrale bank wel veel onderzoek naar digitale valuta, maar zijn er nog geen "specifieke plannen" om met een eigen cryptomunt te komen. Over de vraag of het zinvol is voor overheden om digitale valuta uit te geven, is er volgens Williams veel onderzoek gaande.

"Ik denk dat dit het komende decennium een heel opwindend gebied zal worden," zei hij. "Ik ga niet zeggen wat we wel of niet zullen doen, omdat er geen specifieke plannen zijn."

Instorten

Williams wilde verder niet ingegaan op de stijgende populariteit en de snelle opmars van bitcoin. De grootste cryptomunt gemeten naar marktkapitalisatie is dit jaar met 1.000% gestegen - van iets minder dan 1.000 dollar aan het begin van 2017 tot meer dan 11.000 dollar.

De professor in de economie van Harvard, Ken Rogoff, zei in een recente column op MarketWatch dat de prijs van bitcoin zal instorten onder druk van de overheden.

Volgens Williams zullen er in de toekomst waarschijnlijk veel nieuwsberichten komen over centrale banken die de kwestie van een eigen digitale valuta bespreken: in de trant van "wel, als er elektronische valuta zijn, dan zou dat misschien beter een officiële valuta van de overheid moeten zijn".

Voorbarig

Ook president William Dudley van de Federal Reserve Bank of New York zei tegen studenten van de Rutgers Universiteit dat digitale valuta "iets is waar we aan beginnen te denken", maar dat het "zeer voorbarig" is om te zeggen dat er iets concreets in de pijplijn zit. Neel Kashkari, de president van de Federal Reserve Bank of Minneapolis, liet via Twitter weten dat de centrale bank de kwestie van een cryptomunt aan het onderzoeken is.