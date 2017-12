Tulpenmanie of de toekomst? Topbankiers over bitcoin

MarketWatch zette op een rij wat sommige zwaargewichten van de financiële wereld de laatste tijd over bitcoin hebben gezegd. Zo liet bestuursvoorzitter Lloyd Blankfein van Goldman Sachs weten dat "bitcoin misschien een soort bubbel is. Ik houd er niet van, ik voel me er niet prettig bij, ik vertrouw het niet", zei hij verder.

Maar Blankfein zei ook dat er "heel veel dingen zijn die vandaag heel goed werken, waarvan ik dacht dat ze dom en fout waren". En in een tweet op 3 oktober waarschuwde Blankfein bitcoin-sceptici dat de opkomst van papiergeld boven goud mogelijk ook soortgelijke twijfels van marktlieden zou hebben opgeroepen. Ondertussen overweegt Goldman Sachs naar verluidt om een nieuw handelsplatform op te richten dat zich concentreert op de handel in bitcoin en andere cryptomunten, zoals ether.

'Vermijd bitcoin als de pest'

Jack Bogle, oprichter van vermogensbeheerder Vanguard Group, is geen fan van bitcoin. De legendarische belegger adviseert: "Vermijd bitcoin als de pest. Heb ik mezelf duidelijk gemaakt?"

"Bitcoin heeft geen onderliggend rendement", zei hij verder. "Je weet dat obligaties een rentecoupon hebben, aandelen hebben winst en dividenden, goud heeft niets. Er is niets dat bitcoin ondersteunt, behalve de hoop dat je het aan iemand zult verkopen voor meer dan wat je ervoor betaald hebt ... Bitcoin kan heel goed naar 20.000 dollar gaan, maar dat zal niet bewijzen dat ik ongelijk heb. Wanneer het teruggaat naar 100 dollar, praten we verder."

'Definitie van bubbel'

Ook CEO Tidjane Thiam van de Zwitserse bank Credit Suisse moet weinig van bitcoin hebben. Volgens hem is bitcoin de "definitie van een bubbel". "Van wat we kunnen identificeren, is de enige reden om bitcoin te kopen of te verkopen geld verdienen, wat precies de definitie is van speculatie en de definitie van een bubbel", zei hij.

Ray Dalio, oprichter van het grootste hedgefonds ter wereld Bridgewater Associates, noemde bitcoin een "zeer speculatieve markt". Ook bestuursvoorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank UBS is sceptisch over bitcoin, dat volgens hem slechts een transactievaluta is.

'Tulpenmanie'

Topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase wond er eveneens geen doekjes om en noemde bitcoin een "fraude". Dimon zei begin september dat "bitcoin niet echt is en dat het alleen maar speculatief is en dat het niet nodig is in de VS".

Hij vergeleek de snelle opmars van bitcoin met de 17de-eeuwse tulpenmanie - die wordt gezien als een klassieke zeepbel - en voorspelde dat het net zo slecht zou aflopen voor beleggers in de digitale valuta. "Bitcoin zal uiteindelijk opblazen. Het is een fraude. Het is erger dan tulpenbollenmanie en zal niet goed eindigen", zei hij.

Dimon zei ook dat hij elke handelaar die in bitcoin handelt zou ontslaan omdat hij "dom" is. Zijn opmerkingen deden veel stof opwaaien en Dimon liet tijdens de toelichting van de derdekwartaalcijfers van de bank weten niet meer over bitcoin te praten. "Ik zou dit niet hoog op de agenda van belangrijke dingen in de wereld zetten", zei hij.

'Interessante technologie'

CEO Michael Corbat van Citigroup verkondigde "zeer geïnteresseerd in de technologie" te zijn, maar "niet geïnteresseerd in het instrument". Corbat erkende de waarde van de blockchain-technologie, maar zei dat hij niet geïnteresseerd was in de cryptomunt zelf.

"Ik ben nooit afwijzend tegenover nieuwe dingen. Maar net als bij veel andere nieuwe dingen, is de oorspronkelijke toepassing ervan niet of waarschijnlijk niet de eindtoestand", verklaarde Corbat.

"Wanneer we naar bitcoin kijken, denken en geloven we allemaal dat de onderliggende blockchain-technologie zeer waardevol is. Als ik bitcoin zelf bekijk, heb ik een beetje moeite. Wat is het? Is het een valuta? Ik denk niet dat het dat is. Is het een speculatieve investering? Waarschijnlijk wel."

'Meer dan alleen een rage'

James Gorman, de baas van Morgan Stanley, gaf toe dat het cryptomunt-fenomeen op zijn minst "meer dan een rage" is. "Ik heb er niet in geïnvesteerd. Ik heb wel met veel mensen gesproken die dat wel hebben gedaan. Het is natuurlijk hoogst speculatief, maar het is niet iets dat inherent slecht is. Het is een logisch gevolg van de hele blockchain-technologie."

'Luchtspiegeling'

Lang geleden in 2014 - een eeuw geleden in cryptomunt-tijd - zei beurslegende Warren Buffett, CEO van Berkshire Hathaway, al over bitcoin: "Blijf er vanaf. Het is eigenlijk een fata morgana. Het is een methode om geld over te maken. Het is een zeer effectieve manier om geld over te maken en je kunt het anoniem doen. Een cheque is ook een manier om geld over te maken. Zijn cheques veel geld waard? Alleen omdat je er geld mee kunt overmaken?"

'Witwassen van geld'

Volgens CEO Larry Fink van vermogensbeheerder BlackRock geeft de "snelle opmars van cryptomunten aan hoeveel er aan het witwassen van geld in de wereld wordt gedaan". Fink heeft wel een groot geloof in het potentieel van cryptomunten. Hij ziet enorme kansen, maar stelt dat op dit moment de sfeer rond bitcoin "meer speculatief " is.

