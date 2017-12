Geen koopjes meer in S&P 500

Dat schrijft MarketWatch. "Wij verwachten dat de opgerekte waarderingen en de stijgende obligatierendementen de prestaties van de aandelenindex in 2018 zullen beperken en dat het vooruitzicht van een economische vertraging in de VS in 2020 het rendement verder zal terugdringen in 2019", schreef het analistenteam van de Franse bank.

Het opwaarts potentieel voor de S&P 500-index, die dit jaar tot nu toe met 16 procent is gestegen, is volgens de analisten in 2018 "beperkt", waarbij een heropleving van de groei en de inflatie al is ingeprijsd.

Geen koopjes meer

Ze voorspellen dat de index volgend jaar rond de 2.500 punten zal eindigen, wat zou betekenen dat er weinig of geen vooruitgang wordt geboekt ten opzichte van de huidige niveaus. De aandelen uit de S&P 500, die dit jaar al meer dan 50 keer een recordslot heeft bereikt, zijn volgens de analisten al enige tijd geen koopjes meer.

"Op basis van alle belangrijke waarderingsmethodieken worden de Amerikaanse aandelen boven hun langetermijngemiddelde verhandeld en staan ze op een niveau dat alleen te zien was tijdens de internetzeepbel", beweren de analisten.

Het SocGen-team merkt tevens op dat elke stijging van het obligatierendement de aandelenmarkt verder in het dure gebied ten opzichte van obligaties zal duwen. Als het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie tegen het eind van 2018 de 2,7 procent bereikt, dan zou dat de aandelen kunnen doen duikelen.

Belastingplan VS

En er is volgens SocGen nog een ander probleem voor Amerikaanse aandelen. Het langverwachte belastingplan in de VS zou wel eens minder voordelig blijken te zijn dan gehoopt.

Beleggers hopen dat een verlaging van het Amerikaanse vennootschapsbelastingtarief van 35 procent naar 20 procent – zoals voorgesteld in het belastingplan van president Donald Trump – zal bijdragen aan meer winstgroei van de bedrijven.

Volgens het SocGen-team is slechts de helft van de winst in de S&P 500-index sinds de verkiezing van Trump afkomstig van hogere inkomsten. Daarnaast betalen de tien bedrijven die het meest hebben bijgedragen aan de opmars van de S&P 500, op Amazon na, allemaal een belastingtarief van minder dan 35 procent. Vijf bedrijven betalen zelfs minder dan 20 procent.

Voorkeur voor Franse en Duitse aandelen

Ook in Europa zit er volgens SocGen "niet veel vlees meer aan het bot" voor aandelen. De beter draaiende economie zal de euro ondersteunen, wat een tegenwind zou kunnen zijn voor de winstgroei van bedrijven.

Binnen Europa geven ze de voorkeur aan de Franse en Duitse aandelen boven die van Italië en Spanje. Ook raden ze aan om weg te blijven van het Verenigd Koninkrijk, waar alleen een zogenoemde zachte brexit positief zal zijn voor de FTSE 100-index.

Wat Aziatische aandelen betreft, verwachten de strategen niet dat het sterke rendement in China van de afgelopen twaalf maanden zich zal herhalen, waardoor ze neutraal blijven op Chinese aandelen. Ze geven de voorkeur aan Zuid-Korea en de Zuidoost-Aziatische markten boven India en Taiwan.