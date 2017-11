Beleggersvertrouwen hoog en stabiel

De overgrote meerderheid van de beleggers (74 procent) zag de economische situatie de afgelopen drie maanden verbeteren. Bijna driekwart van de beleggers werd de afgelopen periode bovendien geconfronteerd met een waardegroei van hun portefeuille.

Meer dan 5 procent

Ook voor 2018 zijn de verwachtingen van beleggers buitengewoon positief. Ruim de helft verwacht een waardestijging tot 5 procent van hun aandelen, en 21 procent denkt zelfs een rendement van meer dan 5 procent.

Ondanks deze positieve verwachtingen is het volgens veel beleggers (48 procent) nog steeds de beste tijd om in minder risicovolle sectoren te beleggen.

Hoogtevrees

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: "De stand van de BeleggersBarometer komt overeen met wat wij ervaren. Beleggers zijn best positief, maar hebben ook wat hoogtevrees omdat er al lange tijd geen noemenswaardige correctie in de markt is geweest."

Een derde van de beleggers denkt juist dat het verstandig is om te investeren in risicovolle sectoren. Beleggen in obligaties is maar voor 20 procent een aantrekkelijke optie, terwijl in oktober nog een kwart dit een verstandige belegging vond.

Offensiever beleggen

Er is een lichte stijging te zien van het aantal beleggers met een offensief risicoprofiel. 28 procent zou zichzelf nu omschrijven als een offensieve belegger.

Homan: "De hoge beurskoersen van de afgelopen maanden zorgen ervoor dat beleggers actiever worden op de beurs. Vergeleken met september zijn er meer beleggers die nu gehandeld hebben en 25 procent van de beleggers geeft aan meer beleggingen gekocht te hebben dan verkocht."

Shell, ASML en Unilever

Voor veel beleggers is het een raadsel welke energieaandelen de komende drie maanden het meeste rendement zullen opleveren (51 procent). De beleggers die hier wel een uitspraak over kunnen doen, verwachten het meeste rendement voor Shell (25 procent). Dit is een sterke stijging ten opzichte van juli, toen 14 procent aangaf hier het meeste rendement van te verwachten.

De aandelen die het in 2018 het beste gaan doen volgens beleggers zijn Shell, ASML en Unilever. Van KPN en Wolters Kluwer verwachten beleggers de grootste koersdaling. Homan: "Opmerkelijk is dat Shell zowel bij de grootste stijgers als dalers wordt genoemd. Dat heeft waarschijnlijk te maken met hoe verschillend beleggers aankijken tegen de ontwikkeling van de olieprijs."