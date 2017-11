20 procent opwaarts potentieel voor Amazon

Dat schrijft Cnbc op basis van een analistenrapport van Goldman Sachs. Analist Heath Terry van de Amerikaanse bank herhaalde zijn koopadvies voor Amazon en schroefde het koersdoel op van 1.300 naar 1.400 dollar. Dat is zo'n 20 procent meer dan de huidige koers van het aandeel. Amazon is sinds januari dit jaar al met ongeveer 60 procent in waarde gestegen.

Hoge verwachtingen

Goldman verwacht grote dingen van de webwinkelgigant op zijn jaarlijkse conferentie deze week, waar het bedrijf volgens Terry een aantal productaankondigingen zal doen. "Het aantal productaankondigingen tijdens de jaarlijkse re:Invent-conferentie is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, met meer dan vijftien aankondigingen in 2016 versus minder dan tien in elk van de eerste drie jaar", meldt Terry dinsdag. "We zien het potentieel voor verdere partnerschappen, zoals de VMware-samenwerking van oktober 2016 en de meer recente hybride samenwerking met QTS."

Amazon organiseert zijn jaarlijkse re:Invent-conferentie deze week in Las Vegas, waar het traditioneel aankondigingen doet van nieuwe producten, partnerschappen en updates voor webservices. Duizenden zullen naar verwachting aanwezig zijn voor een update van de activiteiten van het bedrijf in de cloud-technologie.

"We blijven geloven dat het tempo van Amazon's innovatie, de toenemende prijsflexibiliteit en een verouderde technologiebasis van bedrijven, de voortdurende verschuiving van activiteiten naar de cloud zullen stimuleren", legt Terry uit.

Amazon Web Services

"Naast het snelle tempo van innovatie, is de productbreedte van Amazon Web Services volgens ons ook een beschermende slotgracht. Met bijna honderd producten beschikbaar in verschillende regio's, zouden concurrenten meerdere leveranciers moeten combineren om net zo'n lijst samen te stellen van diensten als die van Amazon Web Services."

De retailgigant blijft ook indruk maken op Wall Street met zijn klim naar de top van de retail en online-winkelmarkt. Terry merkt ook op dat Amazon's retailbereik nu veel verder reikt dan de traditionele categorieën en nu ook gebieden zoals gezondheidszorg, reclame en logistiek verstoort.

Positionering

In het afgelopen jaar heeft Amazon de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods Market overgenomen, een aantal merkwaardige stappen gezet in de farmaceutische sector en de gezondheidszorg en aangekondigd dat het op zoek is naar een tweede hoofdkantoor, bekend als HQ2. De locatie van het nieuwe hoofdkantoor kan volgens Terry mogelijk meer inzicht geven over "hoe het management denkt over de positionering van Amazon Web Services".