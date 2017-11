'Kans van 70 procent op correctie beurzen VS'

Dat meldt Cnbc op basis van een onderzoek van fondsbeheerder Vanguard Group. Er is altijd een risico op een correctie in aandelen, maar het Vanguard-onderzoek toont aan dat de huidige kans 30 procent hoger is dan het gemiddelde in de afgelopen zes decennia.

Vanguard, dat ongeveer 5 biljoen dollar aan activa beheert en een voorstander is van langetermijninvesteringen, wil beleggers niet uit de markt jagen met zijn waarschuwing, maar volgens hoofdeconoom Joe Davis van de vermogensbeheerder moeten beleggers zich wel voorbereiden op een aanzienlijke neergang.

Realistische verwachtingen

"Het gaat om het hebben van redelijke verwachtingen", zei Davis. "Het hebben van een negatief rendement van 10 procent op de Amerikaanse aandelenmarkt in een kalenderjaar is in 40 procent van de tijd sinds 1960 voortgekomen. Dat hoort bij het leven van een aandelenbelegger. Het is onredelijk om een voortzetting van de huidige rendementen te verwachten."

In de jaarlijkse economische en investeringsvooruitzichten zei Vanguard dat beleggers in de komende vijf jaar niet meer dan 4 procent tot 6 procent rendement uit aandelen moeten verwachten. Dat is de minst rooskleurige outlook van de vermogensbeheerder sinds de heropleving na de financiële crisis.

Veel marktpartijen hebben zich de afgelopen maanden zorgen gemaakt over de afvlakking van de rendementscurve - het verschil tussen de tienjaars rente op staatsobligaties en de tweejaars rente - tot het laagste niveau sinds vóór de financiële crisis. Ondertussen is het verschil tussen de opbrengsten van junk-obligaties en staatsobligaties recentelijk dichter bij het niveau van voor de financiële crisis uitgekomen dan bij het langetermijngemiddelde.

Beleggers moeten ogen wijd open houden

Voor Vanguard is het onderzoek een kans om beleggers eraan te herinneren dat een overdreven reactie op een omgeving met lagere rendementen net zo slecht is als helemaal uit de markt te stappen. "Zolang een investeerder in een financiële situatie verkeert waarin hij een enkel slecht jaar kan verdragen, moet hij juist blijven zitten", zei Davis. Wel voegde hij eraan toe "dat de komende vijf jaar uitdagend zullen zijn en dat investeerders hun ogen wijd open moeten houden".

Aandelen buiten VS overwegen

Voor beleggers die goede zaken hebben gedaan met een Amerikaanse aandelenportefeuille, is het ook de hoogste tijd om buitenlandse aandelen te overwegen. Wanneer internationale aandelen worden toegevoegd aan een aandelenportefeuille, geeft het Vanguard-onderzoek een correctiepercentage van 60 procent voor een aandelenportefeuille.

"Het drijft het risico niet tot nul terug, maar de waarderingen in andere delen van de wereld zijn niet net zo opgerekt als in de VS", aldus Davis. Aandelen uit opkomende markten, die in 2017 flink zijn gestegen, zijn sterk gecorreleerd met Amerikaanse aandelen, en volgens de econoom zal dat ook het geval zijn bij een neergang van Amerikaanse aandelen. "De echte kracht ligt in andere ontwikkelde markten", aldus Davis.

Als onderdeel van de voorspelling dat het rendement op aandelen de komende jaren niet meer dan 4 procent tot 6 procent zal zijn, verwacht Vanguard dat aandelen in ontwikkelde markten in de regio Europa, Australië en het Midden-Oosten het iets beter zullen doen dan Amerikaanse aandelen met een rendement van 5 procent tot 7 procent. Aandelen van opkomende markten brengen mogelijk nog meer op, zij het met een groter risico.

Obligaties overwegen

Volgens Vanguard is het ook van belang om in de komende jaren obligaties te overwegen, aangezien er meer risico is op de aandelenmarkt dan op de obligatiemarkt. "Onze voorspellingen tonen aan dat het neerwaartse risico in een portefeuille met een allocatie van 20 procent in de minst risicovolle obligaties aanzienlijk lager is", aldus Davis.