Drie aandelen om te kopen en te houden

Aandelen die een belegger voor altijd kan kopen en houden, zijn aandelen van bedrijven met solide bedrijfsmodellen die zijn gebouwd om lang mee te gaan. Keith Speights van The Motley Fool zet drie aandelen op een rij die beleggers volgens hem kunnen kopen en kunnen blijven vasthouden in hun portefeuille.

Alphabet

Het eerste bedrijf is Alphabet, het moederbedrijf van Google. Hoewel je niet alles over een bedrijf te weten kunt komen aan de hand van de prestaties in een kwartaal, valt er volgens Speights veel te ontdekken in het recente kwartaalbericht van Alphabet.

Ten eerste is het een melkkoe, met meer dan 6,7 miljard dollar aan inkomsten in het derde kwartaal, vooral dankzij de kernactiviteiten van Google, waaronder Search, Android, Chrome, Cloud, Gmail, Maps, Play en YouTube. Ten tweede blijft het bedrijf snel groeien. En ten derde investeert Alphabet in een aantal veelbelovende technologieën voor de toekomst.

"Wanneer een bedrijf met een jaaromzet van meer dan 90 miljard dollar in 2016 de omzet met bijna 24 procent jaar-op-jaar kan verhogen, weet je dat het iets goed doet", zegt Speights. Google is veruit de meest gebruikte zoekmachine ter wereld, wat betekent dat Alphabet blijft putten uit enorme advertentie-inkomsten.

"YouTube is ook de beste videowebsite en verslaat alle rivalen in uren die consumenten op de site doorbrengen. Hoe groter Google Search en YouTube worden, hoe moeilijker het voor een ander bedrijf is om ze te onttronen."

De gestage en enorme kasstroom van de kernactiviteiten stelt het bedrijf in staat om geld te investeren in andere technologieën die de potentie hebben om uit te groeien tot nieuwe 'game-changers'. Zo is Waymo van Alphabet een leider op het gebied van zelfrijdende autotechnologie.

Ook dragen de onderdelen Nest-connected home-producten, Fibre high-speed internet en Verily Life Sciences-producten nu al significant bij aan de omzet. "Als er een hypermoderne technologie is, is het waarschijnlijk dat Alphabet erbij betrokken is - en dat maakt dat dit aandeel waarschijnlijk de tand des tijds zal doorstaan", aldus Speights.

Berkshire Hathaway

Het tweede bedrijf is Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett. In plaats van te investeren in nieuwe technologieën, investeert Berkshire Hathaway in bedrijven. Er vallen meer dan 60 bedrijven onder de paraplu van Berkshire.

CEO Warren Buffett houdt vooral van de verzekeringssector. Berkshire is eigenaar van verschillende verzekeringsbedrijven, waaronder GEICO en herverzekeraar Gen Re. Maar de beursmiljardair houdt ook van fabrikanten, retailers en vele andere bedrijven. Daarnaast bezit het bedrijf ook belangen, zowel groot als klein, in meer dan 40 beursgenoteerde ondernemingen.

De historische prestaties van Berkshire Hathaway zijn veel beter dan de S&P 500-index. Hoewel het aandeel de index niet meer zoveel verslaat als jaren geleden, valt dat te verwachten vanwege de grootte van het bedrijf. Toch blijft Berkshire een van de beste aandelen op de markt vanwege de manier waarop het zijn contanten gebruikt.

"Ik verwacht dat de Buffett-mentaliteit binnen het bedrijf zal blijven bestaan tot ver na het vertrek van Buffett, waardoor Berkshire een geweldig buy & hold-aandeel is", aldus Speights.

Iron Mountain

Het derde bedrijf is Iron Mountain. "Met een naam als Iron Mountain verwacht je een bedrijf met een solide businessmodel dat vrijwel ondoordringbaar is voor de concurrentie. En dat is ongeveer ook wat je krijgt met dit aandeel."

Iron Mountain is een zogenoemd Real Estate Investment Trust (REIT), ofwel een fonds met investeringen in vastgoed. Het bedrijf is gespecialiseerd in het opslaan en beheren van bestanden. Dat is volgens Speights een geweldig businessmodel. Ten eerste omdat de vraag gestaag groeit doordat er steeds meer bestanden en gegevens worden gegenereerd. Ten tweede hebben klanten de neiging bij een leverancier te blijven. En ten derde is het een winstgevend bedrijf, aangezien opslagfaciliteiten relatief lage bedrijfskosten hebben.

Iron Mountain heeft meer dan 230.000 klanten, waaronder 95 procent van de Fortune 1000 bedrijven. Als REIT moet Iron Mountain ten minste 90 procent van het nettoresultaat aan de aandeelhouders uitkeren als dividend. Het bedrijf wordt daarom ook wel "de droom van een dividendbelegger" genoemd. Het rendement ligt momenteel op 5,76 procent en het bedrijf denkt het dividend met minstens 4 procent per jaar te kunnen laten groeien.