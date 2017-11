Drie selectietips voor dividendaandelen

En er zijn zelfs hogere opbrengsten te bereiken voor beleggers die verder willen gaan dan de breed gediversifieerde strategie van indexfondsen en die individuele aandelen die dividend uitkeren willen selecteren, meldt Demitrios Kalogeropoulos van The Motley Fool. Verschillende bedrijven uit de S&P 500 betalen meer dan 4 procent aan dividend en een paar betalen zelfs 6 procent of meer.

Die strategie stelt beleggers echter wel bloot aan grotere risico's, dus het is het beste om enkele algemene tips in gedachten te houden voor het samenstellen van een inkomstengerichte portefeuille.

1. Begin met een uitstekend bedrijf

Het dividend is net zo goed als het bedrijf dat het dividend elk kwartaal - of elke maand - uitkeert. Dat klinkt misschien voor de hand liggend, maar het kan verleidelijk zijn voor beleggers om eerst te screenen op een hoge dividendopbrengst en vervolgens de sterkte van het bedrijf en zijn vermogen om zijn dividend te laten groeien te evalueren.

De omgekeerde strategie brengt volgens Kalogeropoulos waarschijnlijk betere resultaten op op de lange termijn. "Begin met het selecteren van sterke bedrijven die beschikken over goede marktposities, stevige kasstromen en uitstekende managementteams. Op die manier koopt u eerst een bedrijf en ten tweede pas het dividend, en zijn uw prioriteiten precies in lijn met wat het investeringsrendement werkelijk drijft."

2. Let op consistentie

Elke belegger kent de waarschuwing: "prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst". Met andere woorden: alleen omdat een aandeel het vorig jaar heel goed heeft gedaan, betekent niet dat het dit jaar ook weer zal stijgen.

Het verleden van een dividend vertelt ons echter veel nuttige informatie, zegt Kalogeropoulos. Een lange, ononderbroken reeks van jaarlijkse dividendverhogingen toont beleggers dat het bedrijf bereid en in staat is om zijn inkomsten te laten stijgen onder een breed scala van verkoopcondities. Daarom zijn de zogenoemde Dividend Aristocraten, bedrijven die hun dividend gedurende minstens 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd, zo populair bij inkomstenbeleggers.

"Als een bedrijf nog maar recentelijk dividend uitkeert, of het dividend al jarenlang ongewijzigd heeft gehouden, dan kunt u niet zo zeker zijn van het voorspellen van de toekomstige inkomstenniveaus", aldus Kalogeropoulos.

3. Wees sceptisch over hoge dividendrendementen

Over het algemeen vereisen dividendrendementen die ver boven het marktgemiddelde liggen, ook dat een belegger meer risico loopt. "En als je deze hoogrenderende aandelen goed bestudeert, dan zul je waarschijnlijk goede redenen vinden om deze aandelen over te slaan, of op zijn minst een paar redenen om meer onderzoek te doen voordat je de trekker overhaalt voor een aankoop."

"Vandaag de dag, met een opbrengst van 2 procent van de S&P 500, zou elk bedrijf dat veel meer dan 3 procent aan dividend betaalt, een gele vlag moeten ophijsen. Natuurlijk is het mogelijk dat de opbrengst eenvoudigweg een bescheiden groeimogelijkheid weerspiegelt in combinatie met een agressief kapitaaluitkeringsprogramma", aldus Kalogeropoulos.

Procter & Gamble is volgens Kalogeropoulos een goed voorbeeld van een dergelijk bedrijf. De producent van consumentenproducten heeft zijn dividend gedurende 61 opeenvolgende jaren verhoogd, maar het verhoogde rendement is voornamelijk een gevolg van de achterblijvende prestatie van het aandeel ten opzichte van de markt, terwijl de omzetgroei rond de nul blijft hangen.

Snelgroeiend in plaats van hoog

In plaats van op zoek te gaan naar een dividendrendement dat momenteel een aantal procentpunten boven het marktgemiddelde ligt, kunnen beleggers beter een bescheiden dividend kiezen dat snel groeit - en wachten tot de uitbetaling in de loop van de tijd verbetert, zegt Kalogeropoulos. Home Depot bijvoorbeeld, heeft op geen enkel moment in de afgelopen vijf jaar meer dan 3 procent opgeleverd, maar dankzij een sterke winstgroei kon het management het dividend sinds 2012 met meer dan 130 procent verhogen.

"Als u Home Depot destijds had gekocht, dan heeft u niet alleen uw aandelen met meer dan 150 procent zien stijgen, maar het rendement dat u bij die eerste aankoop ontvangt, is vandaag de dag waarschijnlijk minstens 4 procent."

Tot slot merkt Kalogeropoulos op dat het "net als in het bredere veld van beleggen op de aandelenmarkten, eenvoudiger wordt om bovengemiddelde dividendinkomsten te realiseren naarmate de tijdshorizon van de belegger meerdere jaren of zelfs enkele decennia omvat."