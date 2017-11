Twee kansrijke aandelen in kunstmatige intelligentie

Volgens hem beschikken de kampioenen van 2018 niet alleen over grote datasets, maar weten ze die ook in te zetten. "Kunstmatige intelligentie herkent in die data patronen, die tot betere en snellere beslissingen leiden. Wij denken dat beleggers zich volgend jaar vooral zullen begeven op de nichemarkten, zoals de zorg."

UnitedHealth

Een voorbeeld van een kanshebber in die sector is de Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealth. Zverev: “Dit bedrijf beschikt over een van de grootste databases binnen de zorgsector en analyseert continu de gegevens van tientallen miljoenen patiënten, variërend van hun medicijngebruik tot doktersbezoeken.”

"Op deze manier hoopt UnitedHealth in een vroeg stadium veranderingen in de gezondheidstoestand van mensen vast te stellen. Het bedrijf verwacht te voorspellen wanneer iemand gevaar loopt op een aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte. Dit stelt patiënten in staat om vanaf het begin goed met de ziekte om te gaan, of het kan een aandoening zelfs voorkomen."

Nvidia

Een andere niche waar aantrekkelijke bedrijven te vinden zijn, is die van de semiconductors. "Het Amerikaanse Nvidia staat bekend als producent van grafische kaarten en chipsets voor moederborden voor processors en voor mobiele apparaten. Nvidia speelt echter mee op de snelgroeiende markt voor AI-chips en zag zijn beurskoers de afgelopen drie jaar verachtvoudigden."