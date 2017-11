Aandelenbeleggers hoeven geen hoogtevrees te hebben

De hoge waarderingen van aandelen worden immers gesteund door sterke winstcijfers van bedrijven, schrijven zij in hun Global Update. In Japan steeg de Nikkei Index afgelopen maand 8,1 procent tot het hoogste niveau van de afgelopen twintig jaar. Dat was het gevolg van de verkiezingsoverwinning van de Japanse premier Abe.

In de Verenigde Staten bereikten de drie toonaangevende aandelenindices nieuwe records. Dat was vooral het gevolg van de sterke prestaties van technologiebedrijven. De koersen van technologiebedrijven in de S&P 500 stegen 7,8 procent in de afgelopen maand. Een deel van de stijging wordt verklaard door de verwachting dat de plannen voor de hervorming van de belastingen van de Amerikaanse president Donald Trump door zullen gaan.

Dit optimisme zorgde ook voor een stijging van de dollar. De verwachting is dat de Federal Reserve de rente in december zal verhogen. De waardering van aandelen, vooral Amerikaanse aandelen, is historisch gezien extreem hoog.

Beleggers zijn gewoon optimistisch

Pimco berekent dat de koers-winstverhouding waarbij rekening wordt gehouden met cyclische schommelingen (CAPE) voor grote Amerikaanse bedrijven 30,6 bedraagt. Slechts in 3 procent van de gevallen in het verleden stond de CAPE hoger. Maar dat wil niet zeggen dat een koersdaling noodzakelijk volgt.

De risicobereidheid van beleggers is immers hoog. Deze wordt volgens Pimco gevoed door de sterke winstcijfers van vooral Amerikaanse bedrijven. Daarnaast wordt gewezen op de gunstige belastingmaatregelen en de aanhoudende wereldwijde groei.

Dit optimisme wordt ook in opkomende markten gedeeld. Zowel in China als India was sprake van een stijging van de belangrijkste indices. In India werden de plannen om banken te herkapitaliseren verwelkomd. De belangrijkste beursindex steeg 6,3 procent.