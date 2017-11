Grote kansen met big data

Dat laatste is in de wandelgangen beter bekend als de taal achter de digitale wereld die uit niets meer dan nullen en enen bestaat. Alle handelingen die u verricht op het wereldwijde web genereren nieuwe data. Deze data is voor bedrijven heel belangrijk en veel waard. Immers, zo worden onze voorkeuren in kaart gebracht en daar kunnen ondernemingen hun productenaanbod op afstemmen. Het analyseren van deze data geeft inzichten in onze gedrags- en bestedingspatronen. Daarom moet dat snel en accuraat gebeuren, schrijft Hafkamp.

Gigantisch

De hoeveelheid data is gigantisch. Die is zo groot dat zelfs de meest uitgebreide Excel sheet niet meer in staat is om hier nuttige informatie uit te halen. Gelukkig zijn er tal van bedrijven die enorme datacenters bouwen, data verzamelen en analyseren om tot de beste conclusies te komen. Uit onderzoek van DNV GL – Business Assurance uit 2016 blijkt dat 76 procent van alle bedrijven de komende twee jaar, het bestaande bedrag aan investeringen in Big Data minimaal wil behouden of uitbreiden.

Wereldwijd ziet 52 procent van alle bedrijven Big Data als een kans op verdere groei. Deze groei wordt geschat op 70 tot 96,3 procent, bijna een verdubbeling dus. Het geeft de potentie van Big Data aan, al blijft het een uitdaging om zowel de juiste informatie uit deze data te halen en hiervoor zo min mogelijk te betalen, als om deze gegevens te beschermen.

Beleggen in Big Data

Wil je als belegger in deze sector beleggen dan zijn er een paar eenvoudige mogelijkheden. Ten eerste zou de PureFunds ISE Big Data ETF met ticker BIGD uitkomst kunnen bieden. Deze ETF bestaat uit aandelen die hoofdzakelijk genoteerd staan aan de Amerikaanse beurzen waarvan Oracle en Hewlett Packard Enterprise de meest bekende namen zijn.

Het nadeel is echter dat de totale omvang van deze tracker slechts 4,11 miljoen dollar bedraagt, waardoor er relatief weinig handel in zit. Dit kan voor problemen zorgen wanneer er een flinke koersbeweging op gang komt. Beleggers kunnen dan moeilijker hun stukken kwijt omdat het aantal kopers gering is.

Natuurlijk kunnen beleggers ook kiezen voor de beveiliging van Big Data. Digitale beveiliging, beter bekend als cyber security, wordt steeds belangrijker. Om ervoor te zorgen dat belangrijke gegevens niet zomaar gestolen worden, zijn onder andere ondernemingen als Cisco, CyberArk Software en Palo Alto Networks elke dag bezig om digitale data te beschermen tegen hackers.

