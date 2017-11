Cryptostrateeg verdubbelt koersdoel bitcoin tot 11.500 dollar

Dat is stijging van 40 procent ten opzichte van het huidige niveau, meldt Bloomberg.

Volgens de hoofdstrateeg bij Fundstrat heeft de terugval van 10 procent eerder deze maand, die werd veroorzaakt door de plotselinge annulering van bitcoin 2x (een software-upgrade waarmee de bitcoin-transacties ongeveer twee keer sneller kunnen worden verwerkt) de weg geëffend voor de komende opwaartse beweging.

Voorzichtigheid niet langer geboden

De inzinking in november heeft "de zwakke handen schoongemaakt", schreef Lee in een bitcoin-rapport waarin hij zijn koersdoel verdubbelde. De strateeg waarschuwde eerder deze maand dat de kans op een terugval op korte termijn waarschijnlijker is geworden door de opmars van bitcoin van 3.500 tot 7.000 dollar. Maar hij is nu "niet langer van mening dat voorzichtigheid geboden is".

Bitcoin steeg met 1,2 procent naar 8,230,12 dollar na de voorspelling van Novogratz en staat daarmee zo'n 100 dollar onder de hoogste koers ooit. De meest populaire cryptomunt is sinds december vorig jaar meer dan verviervoudigd en bereikte deze week voor de eerste keer de 8.000 dollar.

Recordopmars

De recordopmars die bitcoin dit jaar laat zien loopt niet in een rechte lijn omhoog. De koers kende drie afzonderlijke inzinkingen van meer dan 25 procent, die allemaal werden opgevolgd door een rally.

"We adviseren regelmatig bitcoin te kopen op deze niveaus", zei Lee. Fundstrat verhoogde ook zijn prijsdoel voor de Bitcoin Investment Trust, die beleggers blootstelling biedt aan bitcoin. Lee voorspelt dat de Bitcoin Investment Trust medio 2018 tegen 1.300 dollar zal verhandelen, ten opzichte van het eerdere koersdoel van 800 dollar.

