Technologie beste sector van 2017

De best presterende sector van het jaar 2017, dat zal technologie wel worden, qua performance, maar ook op het gebied van inflow, zo blijkt uit het Sector Dashboard van State Street Global Advisors.

De energiesector is de grote verliezer, maar wat opvalt is de instroom in energiesector-ETF's. Volgens Eelco Ubbels van Alpha Research heeft energie de consensusaanbeveling overwegen. Alleen van het verwachte rendement komt niks terecht.

Financials is na technologie de meest aantrekkelijke sector, zie daar ook de significante inflow in het staatje van SSGA. De ongeveer 60 rapporten die Ubbels raadpleegt voor zijn assetallocatieconsensus, laat deze aanbeveling zien voor banken en verzekeraars.

Flink aan de prijs

Alleen de techsector, dat zorgt wel voor een flinke overwaardering in de VS. En die aandelen zijn flink aan de prijs. Al zegt Pimco bijvoorbeeld dat aandelenbeleggers geen hoogtevrees moeten krijgen, de meeste bedrijven zijn gezond en winsten stutten de hogere koersen (overigens maken niet alle techbedrijven winst).

Beleggers die iets nieuws (en wellichts goedkopers) zoeken in de techsector: De WSJ voorspelt dat de volgende tech-boom in China is. Tencent en Alibaba in plaats van Amazon, Google en Facebook.

Beste mix

Wat is nu de beste mix van sectoren? Daar kan de correlatiematrix bij helpen. Een nadeel is dat diversificatie-effect van technologie ten opzichte van andere sectoren niet zo groot is. Die van utilities wel, maar daarvan valt de performance dit jaar nogal tegen. Let wel op, correlaties zijn dynamisch.

Sectoren die beleggers in Europa in de gaten moeten houden volgens SSGA zijn consumentengoederen en materialen. In het Verenigd Koninkrijk was afgelopen jaar sprake van een zwak consumentenvertrouwen, maar 80 procent van de Europese consumentengoederensector opereert daarbuiten.

Luxe en auto's

De Europese consument op het continent heeft meer vertrouwen in de aantrekkende economie. En meer vertrouwen betekent dat zij meer uitgeven, ook aan luxegoederen, en meer willen lenen voor consumptie, aldus SSGA.

Europese autobouwers en toeleveranciers van de auto-industrie maken deel uit van de bredere Consumer Discretionary-sector. Ze zijn goed voor bijna een kwart van de marktkapitalisatie in de index. Afgelopen zomer hadden autoproductenten het lastig door de dieselschandaal. Dat zal nog even zo blijven, verwacht SSGA, maar aan de andere kant worden er bijvoorbeeld in Duisland meer auto's verkocht. Dat zorgt voor herstel van de auto-index.