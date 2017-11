UBS: 2018 wordt moeilijk jaar voor dollar

Dat meldt Cnbc op basis van een rapport van de Zwitserse bank UBS.

Een stijging van de rente is meestal gunstig voor de dollar, omdat meer mensen in Amerikaanse activa stappen in afwachting van hogere rendementen. Maar de valutaspecialisten van UBS verwachten dat de dollar volgend jaar in alles zal worden overtroffen door de euro. Tot nu toe is de euro in 2017 bijna 11,5 procent gestegen ten opzichte van de dollar.

"Wat belangrijk is voor de dollar is niet de timing van de volgende renteverhoging, maar tot hoe ver de Fed in de huidige verkrappingscyclus zal gaan: en de markt houdt al rekening met een redelijke verkrapping", aldus UBS.

Euro blijft goedkoop

Volgens de valutastrategen blijft de euro in 2018 "goedkoop" ten opzichte van de dollar en "zal een sterke groei leiden tot appreciatie van de euro". De euro is dit jaar gestegen ten opzichte van de dollar te midden van verbeterende economische gegevens en een centrale bank die net begonnen is met het verminderen van de maandelijkse obligatie-inkopen.

UBS verwacht wel dat de dollar in 2018 goed zal presteren ten opzichte van de Canadese dollar (CAD) en de Japanse yen. "De Canadese inflatievooruitzichten blijven zwak en omdat de tegenwind van de recente CAD-sterkte waarschijnlijk zal voortduren tot de eerste helft van 2018, zal dit volgens ons moeten leiden tot verdere CAD-zwakte." De verwachting dat de Bank of Japan het ruime monetaire beleid ook in 2018 zal voortzetten suggereert een hogere USD/JPY in 2018.

Risicogevoelige valuta

Met betrekking tot "risicogevoelige valuta", die de neiging hebben om te dalen bij een verhoogd risico, aangezien beleggers dan op zoek gaan naar veilige havens, verwacht UBS dat de Australische dollar, de Zweedse kroon en de Noorse kroon beter zullen presteren in een wereldwijde omgeving met een solide groei en een lage maar licht stijgende kerninflatie.

Het Britse pond en de Nieuw-Zeelandse dollar worstelen volgens de UBS-strategen daarentegen met politieke onzekerheden. Door de beleidsonzekerheden na de verkiezingen in september zijn de experts iets minder optimistisch geworden over het opwaartse potentieel van de Nieuw-Zeelandse dollar. Ten aanzien van het Britse pond blijft UBS pessimistisch vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de brexit-onderhandelingen.

