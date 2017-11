Tien redenen om goud te kopen

Goudbeleggers beleven tot nu toe een prima 2017 (in dollars). De goudprijs steeg sinds 1 januari met 10,8 procent tot 1282 dollar voor een ounce goud. Eurobeleggers profiteerden minder. Omdat de dollar met iets meer dan 11 procent in waarde daalde, leidde een goudbelegging tot een minimaal verlies.

Maar niet getreurd. Volgens James Luke, fondsmanager van Schroders ISF Global Gold (euro-hedged) staan we aan de vooravond van een nieuwe goudrally. Hij geeft maar liefst tien argumenten om zijn koopadvies te onderbouwen.

Tien redenen

De eerste zes redenen gelden overigens niet alleen voor goud, maar voor eigenlijk alle grondstoffen. Maar dan zijn er volgens Luke nog vier extra redenen die de goudprijs positief moeten bewegen.

Goud biedt bescherming tegen oplopende inflatie. Mocht de inflatie omhoog gaan, en dat gaat toch echt een keer gebeuren, dan biedt goud waarde.

Goud is een geopolitieke hedge. Luke: "Wij geloven dat beleggers te weinig zorgen hebben over de politieke risico's in de wereld. In de huidige goudprijs zit geen premie voor politieke risico's. Dat is onterecht."

Goud is goed voor de spreiding van de portefeuille. Gaan aandelen omhoog, dan beweegt goud veelal de andere kant op.

Goud is nu relatief goedkoop. Vijf jaar geleden stond de goudprijs nog op 1784 dollar, bijna 40 procent hoger dan nu.

Beleggers zitten zwaar onderwogen in goud. "In 2012 bestond meer dan 10 procent van het ETF-vermogen uit goud. Dat is nu iets meer dan 2 procent."

Ook de goudmarkt is inefficiënt. Dat biedt kansen voor actieve beleggers.

Lage rentes, zeker als ze negatief zijn, spelen de goudprijs in de kaart. Luke gelooft niet dat de rentes zullen spiken. "Zolang de schulden in de wereld doorstijgen is er deflatoire druk, waardoor de centrale banken niet geneigd zullen zijn de rentes veel hoger te zetten."

Aandelen zijn duur. "Dat tempert de rendementsverwachtingen, waardoor beleggers eerder voor goud zullen kiezen." Mochten de aandelenbeurzen dalen of zelfs corrigeren, dan profiteert de goudbelegger nog meer.

Goud is negatief gecorreleerd aan de dollar. Luke: "Wij denken dat de dollar verder verzwakt."

De verwachting is dat met name de vraag naar goud uit China, een belangrijke afnemer van goud, hard zal stijgen.

Goudbegerige hedgefondsen

James Luke is overigens niet de enige met een zonnige kijk op goud. De hedgefondsindustrie schijnt volgens een Marketwatch in de startblokken te staan om bij een geringe daling van de goudprijs (tot 1260 dollar) met heel veel geld in te stappen.

Is er een kans dat de goudprijs niet meewerkt aan het optimistische scenario? Ja, die is er. Luke: "Optimistische beleggers kopen geen goud. Mocht de afbouw van QE goed verlopen, waardoor de economische groei robuust blijft met niet al te veel inflatie, dan kunnen de rentes gematigd omhoog en zal ook de politieke stress meevallen. In die omgeving zal goud het moeilijk hebben."