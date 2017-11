Zo bouw je aan een sterke financiële basis

Misschien komt het doordat velen weinig over omgaan met geld weten of hebben geleerd. Daardoor zijn velen van ons kwetsbaar voor prikkels die ons de verkeerde dingen laten doen met ons geld. Om een sterke financiële basis op te bouwen heeft Patrick Traverse, eigenaar van MoneyCoach, een aantal tips.

Traverse heeft meerdere families alles zien verliezen omdat ze geen levensverzekering hadden. Of hij hoort vaak van mensen die hun pensioengeld gebruiken voor onverwachte kosten.

Dit soort dingen kunnen makkelijk voorkomen worden als je jezelf sterke financiële gewoontes aanleert. Hier is Traverse's lijst van gewoontes om een sterke financiële basis op te bouwen:

1. Maak een budget

Een van de meest gemaakte fouten is dat veel mensen geen budget maken en zich daar vervolgens aan houden. Het klinkt niet sexy om een budget te maken, maar het is het eerste wat je moet doen als je de controle over je financiën wilt hebben.

Het maken van een budget hoeft niet moeilijk te zijn. Je moet echter wel gedetailleerd te werk gaan.

2. Verzeker jezelf goed

Een sterke fundering houdt een woning mooi stevig op zijn plek, terwijl een zwakke fundering ervoor kan zorgen dat een woning omvalt. Het voordeel van het hebben van verzekeringen is dat je niet zelf hoeft te betalen bij onverwachte zaken.

Het is belangrijk dat je verzekerd bent tegen overlijden, arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, en een verzekering hebt voor je huis en je auto. Deze verzekeringen beschermen je voor alles wat er tijdens je leven kan gebeuren.

Traverse raadt je aan om hier niet op te bezuinigen en te onderzoeken wat goed is voor jou en je gezin. Met één catastrofale gebeurtenis kan je hele financiële basis onder je weggeslagen worden.

3. Bouw aan een noodpotje

Hoeveel je in je noodpotje moet stoppen, hangt er vanaf of je op een regelmatige basis loon binnen krijgt. Voor de meeste mensen is drie tot zes maanden aan leefgeld genoeg. Als je elke maand een ander loon krijgt, is het misschien slim om een groter potje aan te leggen.