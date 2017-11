Geopolitieke risico's drijven goudprijs komende jaren op

Dat meldt Cnbc op basis van een rapport van analisten van Citi. De geopolitieke argumenten voor investeringen in goud zijn volgens de analisten de afgelopen maanden aangewakkerd en lijken vandaag de dag nog steeds net zo sterk als op enig moment in de afgelopen veertig jaar. Als gevolg daarvan verwacht Citi dat de goudprijs tot boven de 1400 dollar per ounce zal worden geduwd in de jaren tot 2020.

Wereldwijde onzekerheid

Verkiezingen en politieke stemmingen, militaire aanvallen en macro-economische crises worden door Citi genoemd als de belangrijkste geopolitieke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op investeringen in goud. En hoewel de goudprijs volgens de analisten te midden van dergelijke tijden van wereldwijde onzekerheid geen consistent patroon laat zien, is wel gebleken dat de prijzen in deze perioden vaker wel dan niet zijn gestegen.

Beleggers zoeken doorgaans veilige havens zoals goud, de Zwitserse frank en de Japanse yen op in tijden van geopolitieke onrust, aangezien traditionele activa zoals aandelen en obligaties vaak als een meer volatiele belegging worden beschouwd.

Groot risico op neergang

"Gebeurtenisgedreven biedingen voor goud lijken steeds vaker voor te komen en zouden de nieuwe norm kunnen zijn... Kortom, zelfs als de tarieven en het wisselkoerskanaal de vooruitzichten voor goudprijzen domineren, wordt het edelmetaal steeds vaker door beleggers gebruikt als een hedge tegen politieke risico's", aldus Citi.

Citi verwacht dat de goudprijs tegen het einde van 2018 een niveau van 1.270 dollar per ounce zal bereiken, voordat de prijs klimt naar ongeveer 1.350 en 1.370 dollar per ounce in de komende twee kalenderjaren.

Voorzichtig met goud

"Filosofisch wil iedereen goud, het zou altijd veilig moeten zijn, maar er is een groot neerwaarts risico", zei Nandini Ramakrishnan, strateeg bij JPMorgan, tegen Cnbc. Volgens Ramakrishnan heeft de goudprijs "massale bewegingen laten zien die vergelijkbaar zijn met de aandelenmarkt". Hij waarschuwde ook dat beleggers voorzichtig moeten zijn met het edelmetaal.

Goud is namelijk zeer gevoelig voor renteverhogingen in de VS, omdat de alternatieve kosten van het houden van het niet-rentedragende edelmetaal daardoor worden vergroot, terwijl ze de dollar ondersteunen - waarin goud is geprijsd. Met andere woorden hoe meer rente een belegger ontvangt hoe minder hij bereid zal zijn om te beleggen in iets wat helemaal geen rente oplevert, zoals goud. En wanneer de Amerikaanse dollar in waarde stijgt, zal de prijs van alle activa in dollars, waaronder goud, dalen.