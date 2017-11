Blockchaindoorbraak ING

ING heeft volgens banken.nl een doorbraak bereikt op het gebied van het veiligstellen van de privacy bij blockchain-transacties. Het gaat om een nieuwe code die tien keer efficiënter en goedkoper is om privacygevoelige informatie te beschermen.

Mariana Gomez de la Villa uit, hoofd van het blockchainprogramma van ING, legt het uit aan de hand van iemand die digitaal een hypotheek wil aanvragen, maar moet bewijzen dat hij genoeg salaris heeft. De zero-knowledge range proof code (ZKRP) van ING stelt hem of haar daartoe in staat zonder dat het exacte salaris hoeft te worden prijsgegeven.

Zero-knowledge

Helemaal nieuw is dat niet, maar volgens ING waren eerdere zero-knowledge oplossingen veel duurder. De code van ING zou tien keer zo goedkoop zijn, wat ZKRP veel efficiënter maakt.

Volgens Gomez de la Villa is de code een soort extra cryptografische schil die ING over de bestaande blockchain-technologie heen legt. ZKRP zou op die manier kunnen helpen blockchain toepasbaar te maken voor de banksector op een veilige, goedkope en klantvriendelijke manier.

A chain of blocks

Kort gezegd is blockchain een decentraal transactieregister, waarin alle transacties die via dat netwerk verlopen worden vastgelegd. Die transacties zitten verwerkt in pakketjes (blocks) en elk pakketje heeft hetzelfde maximum transacties dat het kan bevatten. Als het pakketje vol is wordt een nieuwe aangemaakt. Zo ontstaat een keten van pakketjes, of vrij vertaald a chain of blocks.