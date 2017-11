Hoe kunt u uw vermogen beschermen?

Columnist Loege Schilder van Care IS Vemogensbeheer schrijft op Belegger.nl een serie over het beschermen van uw vermogen tegen koersdalingen. Deze column is de tweede en gaat over het gebruik van aandelenfactoren.

Factorbeleggen

Eén methode om uw vermogen te beschermen is door te beleggen in aandelen met specifieke kenmerken. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat aandelen die minder hard dalen bij een beurscrash, specifieke kenmerken delen. Deze kenmerken noemen we ook wel factoren.

Wetenschappelijke onderbouwing

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar factoren. Zo is aangetoond dat aandelen met onderstaande kenmerken historisch gezien een lager risico hebben, minder beweeglijk zijn en beter blijven liggen tijdens dalingen van de beurs. Uiteraard bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, maar het geeft wel een goede indicatie.

Kenmerken van minder risicovolle aandelen:

Lage koersbewegelijkheid

Hoge winstgevendheid

Lage schulden

Sterke concurrentiepositie

In de praktijk

Het is niet gemakkelijk om zelf een portefeuille van aandelen samen te stellen met aandelen die uitblinken op bovenstaande kenmerken. Het vergt veel inzicht in data van de onderliggende beleggingen en kennis van de effectenmarkten. Aanbieders van beleggingsfondsen en ETF's nemen dit voor u uit handen.

Vooral low volatility-fondsen voldoen aan bovenstaande kenmerken, maar ook kwaliteitsaandelen zijn in de regel minder risicovol. Door de schaalgrootte van de fondsaanbieders zijn de extra kosten relatief laag.

Resultaat

Beleggen in low volatility- en kwaliteitsaandelen zorgt op lange termijn meestal voor een lager risico, zonder dat dit leidt tot een veel lager rendement. Dat heeft jarenlang empirisch onderzoek inmiddels aangetoond. U belegt in aandelen, dus de inleg blijft wel schommelen en kan minder waard worden. Maar elke verbetering, kan op lange termijn een groot verschil maken.

