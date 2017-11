Waarom beleggers kalm moeten blijven bij een correctie

Dat meldt MarketWatch. In het huidige beursklimaat hebben zowel de stieren als de beren genoeg argumenten om hun standpunten te verdedigen. De pessimisten wijzen op de talloze bewijzen dat aandelen momenteel erg duur zijn, terwijl de stieren hun posities verdedigen door te wijzen op de aantrekkende wereldwijde economie.

Ongeacht wat aandelen doen op de korte termijn, of zelfs op de middellange of de lange termijn, de meeste analisten zijn het erover eens dat de slimste strategie die een belegger kan inzetten, is: blijf zitten.

Rustig blijven zitten

Voor de meeste beleggers, vooral degenen die nog jaren voor hun pensioen zitten, is het bijna altijd het beste om rustig te blijven zitten wanneer de markt daalt. Het is niet alleen extreem moeilijk om de markt te timen en precies op de juiste momenten in en uit te stappen, maar de meeste marktcorrectie zijn tamelijk kort van duur wanneer ze worden bekeken binnen de context van een langere tijdshorizon.

De S&P 500 index heeft al een record aantal dagen geen koersdaling meer gekend van 3 procent, een terugval die van oudsher veel voorkomt. Hoewel een dergelijke milde achteruitgang in de huidige rustige markt beleggers mogelijk schrik aan zal jagen, blijkt uit gegevens van CFRA dat de gemiddelde terugval van tussen 5 procent en 9,9 procent ongeveer een maand duurt en daarna twee maanden nodig heeft om weer te herstellen.

Herstel marktcorrecties

Gemiddeld genomen hebben marktcorrecties - gedefinieerd als een daling van 10 procent ten opzichte van een piek - vijf maanden nodig om een bodem te bereiken, maar daarna zijn er slechts vier maanden nodig om de verliezen weer goed te maken. Voor berenmarkten, ofwel een daling tussen 20 procent en 40 procent, duurt het ongeveer een jaar voordat de index weer op breakeven-niveau is.

Dergelijke dalingen zijn ook zeker niet zeldzaam. Volgens Fidelity kent de S&P 500 historisch gezien elk jaar drie terugvallen van 5 procent en eenmaal per jaar een daling van 10 procent. Een daling van 20 procent ten opzichte van een piek gebeurt gemiddeld om de drie jaar.

Dergelijke trends zijn vanzelfsprekend niet van toepassing op individuele aandelen. Daarom adviseren financiële adviseurs om passieve fondsen aan te houden, die in wezen hetzelfde zijn als het bezitten van een index zoals de S&P 500.

Diversiteit

Dergelijke fondsen bieden meer diversiteit dan het bezitten van een enkel aandeel. Volgens gegevens van Charles Schwab hebben beleggers een kans van 40,1 procent om geld te verliezen als ze vijf aandelen aanhouden. Dat risico daalt tot 25,5 procent als ze 20 aandelen bezitten en tot 12,9 procent als ze er 40 bezitten.

Het is wel zo dat hoe meer een markt daalt, hoe langer het duurt voordat deze weer volledig is hersteld. Na de financiële crisis - een van de drie mega-koersvallen van ten minste 40 procent - duurde het bijna zes jaar voordat de koersen weer terug waren op het niveau van voor de crisis. Gemiddeld duurt het herstel na een dergelijke koersval van minimaal 40 procent minder dan vijf jaar.

Dat is een lange tijd en het is daarom ook raadzaam om een lange beleggingshorizon te hebben van tientallen jaren. En voor oudere beleggers die dichter tegen hun pensioen aanzitten is het dan ook verstandiger om meer in obligaties te beleggen.

Geduld en standvastigheid

Marktcorrecties en koersdalingen zijn natuurlijk niet leuk om mee te maken, maar geduld en standvastigheid zijn de beste manier om dergelijke periodes te doorstaan. Langetermijnbeleggers profiteren niet alleen van de samengestelde rente (rente op rente), maar onderzoeken tonen ook aan dat de meest actieve beleggers doorgaans de slechtste resultaten boeken, vanwege zowel de slechte timing als de transactiekosten.

"Als je niet in aandelen wilt beleggen omdat je bang bent voor een beurscrash, dan zou je nooit in aandelen moeten beleggen, omdat aandelen altijd crashen", zegt Barry Ritholtz, voorzitter en chief investment officer van Ritholtz Wealth Management.

"Het risico dat je neemt wanneer je aandelen koopt, is dat er een aanzienlijke terugval zal zijn in de twintig tot dertig jaar dat je ze bezit. Maar je wordt beloond voor dat risico. Met obligaties loop je minder risico, maar die leveren dan ook niet dezelfde rendementen op als aandelen."