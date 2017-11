Record dividendgroei in derde kwartaal

De Janus Henderson Global Dividend Index kwam zelfs uit op 168.2. Dat is het hoogste niveau ooit. Na de records die in het tweede en derde kwartaal werden neergezet, is de kans volgens de vermogensbeheerder groot dat beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld dit jaar het hoogste totaalbedrag ooit uitkeren.

"In de afgelopen jaren hebben we niet vaak gezien dat de dividenden in elke regio in de wereld tegelijkertijd stegen. Nu de wereldwijde economie weer op het langverwachte pad van normalisatie zit na de crisis, groeit het vertrouwen en zitten de bedrijfswinsten weer in de lift. Inkomstenbeleggers profiteren hiervan, omdat dit leidt tot hogere dividenden", zei Ben Lofthouse, fondsmanager van het Global Equity Income Fund bij Janus Henderson.

Zwakste performance

De onderliggende groei, waarbij valutabewegingen, eenmalige speciale dividenden en andere factoren buiten beschouwing worden gelaten, steeg 8,4 procent. Dit was de snelste stijging in bijna twee jaar. In elke regio en sector was er wel sprake van onderliggende groei, hoewel het tempo onderling erg verschilde.

Het Verenigd Koninkrijk presteerde het best, terwijl het land het afgelopen jaar achterbleef bij de rest van de wereld. De opkomende markten hadden de zwakste performance door de daling in China – voor het derde jaar op rij.

Heel weinig Europese bedrijven keerden uit in het derde kwartaal. In Spanje was de dividenduitkering minder gebonden aan seizoenen dan in de omringende landen. Het land betaalde in het derde kwartaal het meeste uit. Een hele tijd bleef de dividendgroei van het land achter bij die van de andere landen in de regio. Indien rekening wordt gehouden met de sterkere euro, stegen de Spaanse dividenden onderliggend met 13,3 procent. In Europa verhoogde 90 procent van de bedrijven hun dividend op jaarbasis.

Banken en softwarebedrijven

Noord-Amerika liep voorop: voor elke tien dollar die er wereldwijd werd uitbetaald, was vier dollar afkomstig van deze regio. In de VS en Canada bedroeg de onderliggende groei respectievelijk 9,2 procent en 11,0 procent. In elke sector in de VS waren de uitkeringen hoger, maar vooral de banken, softwarebedrijven en fabrikanten van halfgeleiders noteerden een stijging in dubbele cijfers.

Het derde kwartaal laat altijd seizoensmatig een piek zien als het gaat om dividenden die worden uitgekeerd in de regio Azië-Pacific (zonder Japan). De stijging bedroeg 36,2 procent, waardoor het totaal uitkwam op 69,6 miljard dollar. Dit was te danken aan de zeer omvangrijke eenmalige speciale dividenden in Hongkong. De onderliggende groei was met 12,1 procent toch indrukwekkend en in Hongkong, Australië en Taiwan werden er nieuwe records neergezet.

Vooral in Australië was er sprake van een boost vanwege de mijnbouwdividenden. De stijgende grondstoffenprijzen en de vereenvoudigde kostenstructuren zorgden binnen de sector voor sterk stijgende winsten. In het derde kwartaal werden ook de meeste Chinese dividenden uitbetaald, die op jaarbasis marginaal daalden. Na jaren van ongeëvenaarde groei betekent dit wellicht dat China voor het derde jaar op rij minder dividend uitkeert. In andere opkomende markten was de groei beter.

Verenigd Koninkrijk

De dividenden in het VK waren het afgelopen jaar lager dan in de andere landen over de hele wereld vanwege de waardedaling van het pond na de uitslag van het Brexit-referendum en doordat sommige van de grootste Britse beursgenoteerde bedrijven hun dividend verlaagden of schrapten.

Maar in het derde kwartaal stegen de dividenden weer, namelijk 17,5 procent. Dit was de snelste onderliggende stijging ter wereld, wat voornamelijk te danken was aan de mijnbouwsector. Onderliggend was dit een stijging van 12,7 procent, waarmee het totaal uitkwam op 29,6 miljard dollar.

Prognose 2017

Dit alles heeft ertoe geleid dat Janus Henderson zijn prognose voor 2017 heeft verhoogd naar een record van 1,249 biljoen dollar. Dit is totaal gezien een verhoging van 7,4 procent en onderliggend gezien een stijging van 7,3 procent. Janus Henderson heeft gedurende het jaar 91 miljard dollar aan zijn oorspronkelijke prognose toegevoegd.