Goldman zet zwaar in op opkomende markten in 2018

Dat schrijft MarketWatch. De top zeven aanbevelingen voor 2018 zijn afgeleid van belangrijke marktthema's zoals de sterke en synchrone wereldwijde expansie, vooral in opkomende markten, en een relatief laag risico op recessie. De enige onplezierige factor is volgens Goldman het risico dat gepaard gaat met het bezit van activa in Amerikaanse dollars.

Shorten Treasuries

Met betrekking tot de Amerikaanse staatsobligaties, beveelt Goldman aan om de tienjarige Treasuries te shorten, omdat zij verwachten dat de rente richting 3 procent zal gaan. Hoewel de bankanalisten niet aanbevelen om Amerikaanse aandelen direct te shorten, ofwel te speculeren op een koersdaling, waarschuwen ze wel voor het risico van diepe terugtrekkingen.

"Zelfs als de groei het komende jaar sterk blijft, zijn markten nog steeds vatbaar voor tijdelijke terugtrekkingen, vooral gezien het hoge niveau van de waarderingen", stellen de analisten van de bank.

Deuk in winstgroei

De twee meest prominente risico's voor de markten in 2018 zijn volgens Goldman "een deuk in de winstmarges - en daarmee in de winstgroei - als gevolg van hogere lonen" en een "snellere dan verwachte verhoging van de rentetarieven".

Het inzetten op opkomende markten neemt een prominente plaats in bij de aanbevelingen voor 2018. Eén manier om in de opkomende markten te investeren is via de MSCI-index, die volgens Goldman in 2018 met 10 procent zal stijgen.

De analisten raden ook aan om te profiteren van een "jongere en vriendelijkere" kredietcyclus in de opkomende markten, in vergelijking met "een verouderende Amerikaanse bedrijfskredietcyclus". Om die tip uit te voeren, zouden beleggers long kunnen gaan in dollar genomineerd kredietpapier van opkomende markten en short kunnen gaan in Amerikaans high-yield krediet.

Niet-olieproducten

Om een meer regionale exposure te krijgen in opkomende markten, beveelt Goldman aan om in te zetten op groei in specifieke Aziatische landen en niet-olieproducten. Dit zou men kunnen doen door long en short te gaan op valuta.

Om in te zetten op snelgroeiende Aziatische economieën, beveelt Goldman aan om een gelijkwaardig mandje te kopen die bestaat uit de valuta van India, Indonesië en Zuid-Korea, en een shortpositie te nemen in gelijkwaardig mandje van de Singaporese dollar en de Japanse yen.

De blootstelling aan niet-olieproducten kan worden verkregen door een longpositie te nemen in een naar volatiliteitsgewogen mandje bestaande uit de Braziliaanse real, de Chileense peso en de Peruaanse sol, en short te gaan op de Amerikaanse dollar.