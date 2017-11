Hoe te beleggen als Warren Buffett

Ter vergelijking; het rendement van de S&P 500-index bedroeg over dezelfde periode 9,7 procent, meldt beleggingssite The Balance.

De lange geschiedenis van het succes van de beursmiljardair heeft hem de bijnaam het "orakel van Omaha" opgeleverd, en veel investeerders hangen aan zijn lippen om meer inzicht te krijgen in de markt. Een van de beroemdste citaten van Buffett is: "Wees bang als anderen hebzuchtig zijn en wees hebberig als anderen bang zijn". Deze investeringswijsheid is een contraire visie en adviseert om tegen de stroom in te gaan. Maar het toepassen van deze strategie is moeilijker dan het lijkt.

Inzicht in hoe markten zich gedragen

Beleggingsmarkten zijn cyclisch. Aandelenkoersen stijgen, pieken, bodemen, en herstellen. Het sentiment van de beleggers verandert samen met de trends in de aandelenkoersen: naarmate de prijzen stijgen zien veel beleggers deze marktwinsten, raken opgewonden en springen op de trein door in te stappen in de markt. Buffett kenmerkt deze rendement zoekende investeerders als "hebzuchtig" aangezien ze willen profiteren van een stijgende aandelenmarkt.

Die hebzuchtige beleggers die een stijgende aandelenmarkt najagen, hebben de neiging om een zeer belangrijke factor voor de aankoop van aandelen over het hoofd te zien: namelijk de prijs. Ongeacht de bredere markttrend, wanneer u een te hoge prijs betaalt voor een aandeel of fonds, zult u waarschijnlijk geld verliezen wanneer de markt corrigeert en de prijs weer daalt. Dat is waarom Buffett waarschuwt tegen hebzucht bij het beleggen.

Opgeblazen waardering

In een stijgende aandelenmarkt hebben de koersen de neiging om te worden opgeblazen. Gedurende de afgelopen 30 jaar hebben beleggers bijvoorbeeld een reeks prijzen betaald voor één dollar aan inkomsten, gemeten aan de hand van de koers/winstverhoudingen (KW-ratio).

Van een lage KW-ratio van 11,69 in december 1988 tot een piek van 122,39 in mei 2009 is dit prijskaartje een voorbode van toekomstige aandelenkoersen.

Hogere huidige KW-verhoudingen voorspellen lagere toekomstige aandelenkoersen. Gulzige, naar rendement zoekende beleggers die hoog geprijsde aandelen hebben gekocht, zullen in de toekomst zeker minder rendement realiseren.

Niet verkopen bij angst

Wanneer de koersen gaan dalen, raken deze beleggers in paniek en hebben de neiging om snel weer uit te stappen. Deze angstige beleggers doen precies waarvoor Buffett waarschuwt: namelijk, niet verkopen bij angst.

Naarmate de marktprijzen dalen, dalen de KW-waarden en worden aandelen goedkoper. De slimme beleggers die kopen wanneer anderen bang zijn, kopen doorgaans ondergewaardeerde aandelen met een lagere KW-ratio en realiseren hogere rendementen in de toekomst. Aandelen met lagere waarderingen doen het namelijk beter in de toekomst dan aandelen met een hoge KW-ratio.

Om het advies van Buffett op te volgen moet een belegger zich dus niet laten misleiden door de menigte. Wanneer aandelen 'rijk' worden gewaardeerd, wees voorzichtig en spring niet in de markt met al je geld. Naarmate de koersen dalen, wees dan moedig en maak gebruik van de uitverkoop op de beurzen.

Momentumstrategie

Het klinkt logisch, maar het advies van Buffett lijkt te botsen met een andere klassieke beurswijsheid, namelijk: "Vecht niet tegen de trend". Dat advies waarschuwt beleggers in feite om niet tegen een trend te handelen. Die wijsheid suggereert dat stijgende aandelen zullen blijven stijgen en dalende aandelen zullen blijven dalen. Dus, als aandelen omhoog gaan en je het advies "om niet te vechten tegen de trend" opvolgt, zul je doorgaan met kopen, ongeacht de KW-ratio op de aandelenmarkt. Deze wijsheid beschrijft de zogenoemde momentumbeleggingsstrategie.

Op het eerste gezicht lijkt het advies van Buffett te botsen met deze momentumstrategie. Toch is er enige overlap. De wijsheid van Buffett adviseert beleggers om te beleggen in activa die onder of redelijk gewaardeerd zijn met goede toekomstige vooruitzichten. Het kamp "vecht niet tegen de trend" beveelt aan om te investeren zolang de koersen stijgen.

In het begin van een opgaande of wel stierenmarkt kunnen de aandelenkoersen ondergewaardeerd zijn. Op dat punt in een economische cyclus gaan Buffett's advies en de momentumstrategie hand in hand.

Op een later punt in de cyclus, als de aandelenkoersen blijven stijgen en hun intrinsieke waarde overtreffen, hebben beleggers de neiging om hebzuchtig te worden en momentum beleggers zullen dan blijven kopen. Dit is het punt waar de twee investeringskampen uiteenlopen: Momentum-beleggers besteden minder aandacht aan de waardering van aandelen en meer aandacht aan de prijstrend.

Waarde begrijpen

Het geheim van een slimme beleggingsstrategie is volgens The Balance om de waarde van de beleggingen te begrijpen. Als de activaprijzen aanzienlijk boven hun historische waarden liggen, en beleggers duizelig van enthousiasme zijn, wees dan voorzichtig - en omgekeerd.

"Het volgen van trends is geweldig als je precies weet wanneer de trend zich keert. Als je dat niet weet dan is het het beste om de marktwaardering te begrijpen en te voorkomen dat je te veel betaalt voor je aandelen."