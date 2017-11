MiFID II goed voor ETF’s

Dat is de stellige mening van Jan Altmann, een Duitse consultant voor het in Frankfurt gevestigde 4asset-management. Volgens Altmann willen veel beleggers immers niet gaan betalen voor de onderzoeksrapporten over individuele bedrijven. Hij zegt vele investeerders te hebben gesproken die in dat geval de voorkeur geven aan beleggingen in ETF’s.

Het gaat om buy-side investeerders die tot voor kort gebruik maakten van research voor individuele aandelen of groepen van aandelen, maar dat volgens Altmann in het vervolg niet meer wensen te doen. Altmann vraagt zich trouwens af of de aanbieders van ETF zelf wel helemaal zijn voorbereid op de verplichtingen als gevolg van de nieuwe regelgeving.

Hij denkt dat het wel een of twee jaar kan duren voordat alle problemen rond de nieuwe regelgeving zijn opgelost. Daarmee zegt Altmann overigens niet dat hij denkt dat de hele sector zich niet aan de regels zal houden, maar het zal tijd kosten om aan alle elementen van het nieuwe regime te voldoen.

Meer harmonisatie

Volgens Rhodri Preece, head of capital markets bij het CFA Institute, zal de nieuwe regelgeving tot harmonisatie in de sector leiden. Hij verwacht niet dat fondsen de kosten voor het onderzoek door zullen rekenen aan hun klanten.

Hij gaat er juist van uit dat aanbieders die tot nu toe de kosten van onderzoek door hun klanten lieten betalen, dat in de toekomst zullen veranderen. Daardoor zullen de fondsen de kosten van het onderzoek meer dan in het verleden zelf dragen. Preece zegt dat de verandering geleidelijk heeft plaatsgevonden.

Eerder was er nog een voorkeur om de kosten van het onderzoek door te rekenen. Fondsen vinden het volgens Preece vooral eenvoudiger om de kosten als fonds zelf op te vangen.