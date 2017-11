Bitcoin krijgt meer aandacht dan het verdient

Dat zegt hij tegen Cnbc. De digitale munt komt volgens Gorman niet eens in de buurt van een veilige investering en beleggers in cryptomunten zouden volgens hem ook niet anders moeten verwachten. "Iets dat in een jaar met 700 procent stijgt is per definitie speculatief", zei hij. "Dus iedereen die denkt dat ze iets kopen dat een stabiele investering is, houdt zichzelf voor de gek."

Bitcoin zal niet snel verdwijnen

"Het zou nog eens 700 procent kunnen stijgen, maar dat zou ook gemakkelijk niet kunnen", voegde hij eraan toe. De topman van Morgan Stanley erkent wel dat de groeiende acceptatie en bruikbaarheid van bitcoin betekent dat het niet van de ene op de andere dag weer zal verdwijnen.

Gormans standpunt over bitcoin lijkt iets minder negatief dan sommige van zijn collega's op Wall Street. Bestuursvoorzitter Jamie Dimon van JPMorgan noemde het een fraude en zei: "Als je dom genoeg bent om bitcoin te kopen, betaal je daar de prijs voor op een dag". CEO Larry Fink van BlackRock omschreef de cryptomunt als "een index voor het witwassen van geld".

De kritiek van de financiële topmannen heeft echter weinig gedaan om de opmars van bitcoin te ontmoedigen. De cryptomunt is nu zo'n 7.141 dollar waard, tegen 1.000 dollar aan het begin van het jaar,.

Problemen en onzekerheden

Hoewel Gorman verwacht dat bitcoin niet snel meer zal verdwijnen en het meer is dan alleen maar een rage, kleven er volgens hem wel problemen en onzekerheden aan de cryptomunt. "Is het een noodzakelijke nieuwe vorm van opslag van waarde? Ik weet het niet zo zeker", zei hij. Ook is het volgens hem onduidelijk of de toezichthouders en centrale banken de groei van bitcoin van afstand zullen blijven bekijken of actief zullen gaan ingrijpen.

De topbankier worstelt ook met de reputatie van digitaal valuta voor het faciliteren van criminaliteit: "Ondersteunt het mensen die valuta op anonieme basis willen gebruiken voor verkeerde doeleinden? Absoluut", zei hij.

Voorstanders van bitcoin voorspellen echter dat de cryptomunt records zal blijven breken vanwege de groeiende acceptatie door gebruikers bij financiële transacties. Eén analist voorspelde zelfs dat bitcoin de marktkapitalisatie van Apple binnen vijf jaar zou kunnen overtreffen.