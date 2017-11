De meest aantrekkelijk gewaardeerde largecaps

Voor de Largecap Global Core Pick List legt Morningstar de nadruk op Amerikaanse en wereldwijde aandelen die verhandelbaar zijn op de Amerikaanse aandelenbeurzen. De lijst krijgt maandelijks een update. Op de lijst verschijnen namelijk aandelen met een onderwaardering. Wanneer die onderwaardering verdwijnt, worden ze vervangen door bedrijven waarbij Morningstar nog wel ruimte ziet tussen de koers en de zelf berekende fair value.

De waardering van aandelen op de lijst is duidelijk anders dan die van de wereldwijde largecapmarkt. Zo noteert de lijst (per eind oktober 2017) op gemiddeld 90 procent van de fair value, terwijl de door Morningstar actief gevolgde aandelen binnen de S&P 500 noteren op 103 procent van de fair value.

Gezondheidszorg meest ondergewaardeerd

De laagst gewaardeerde sector is de gezondheidszorg die op 80 procent van zijn fair value noteert, tegenover 83 procent een maand geleden. Andere sectoren waar de Morningstar-analisten waarde in zien zijn consumer discretionary, consumer staples, energie, industrie, telecommunicatie, vastgoed en nutsbedrijven. Al deze sectoren worden verhandeld voor minder dan 89 procent van hun fair value.

In de sector consumer discretionary is Under Armour nieuw op de lijst. "De kracht van het merk wordt ondersteund door unieke producten en door innovatie die de consument aan het merk bindt. Voorbeelden van zulke innovatie zijn de connected-artikelen, zoals de connected fitnessapp die al meer dan 200 miljoen geregistreerde gebruikers heeft, en ook de connected sportschoen die nieuwe klanten blijft trekken kent een hoge marge", zo licht analist John Brick de keuze voor het aandeel toe.

Consumer staples en energie

In de sector consumer staples plaatst Morningstar Procter & Gamble op de lijst, ten koste van Kellogg. Verder vinden we in de energiesector nieuwkomer Enbridge, dat op de plaats komt van Oneok.

Oliedienstverlener Enbridge heeft volgens Morningstar-analist Joe Gemino nog genoeg potentieel. Zo noemt hij het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van de toenemende dynamiek rond de oliezanden. "Daar levert het bedrijf pijpleidingen voor van verschillende typen om een netwerk van hoofd- en regionale leidingen te kunnen bouwen. Inmiddels is 70 procent van de pijpleidingen in de raffinage-industrie in Canada afkomstig van Enbridge."

"Het bouwmodel is makkelijk toepasbaar op nieuwe projecten en de olie-industrie kent langetermijncontracten, dus valt te verwachten dat het bedrijf kan meeliften op toekomstige groei in deze industrie."

In de financiële sector vinden we nieuwkomers Affiliated Managers Group, Invesco, Deutsche Bank en Societe Generale, die in de plaats komen van Barclays, Lloyds Banking Group, The Travelers Companies en BlackRock.

In de gezondheidssector verdwijnen deze maand Medtronic, Patterson Companies en Hologic van de lijst. Merck, Alexion Pharmaceuticals en Regeneron Pharmaceuticals komen erin.

Concurrentievoorsprong Merck

"Patenten, schaalvoordelen en een sterke basis van intellectueel eigendom ondersteunen de business van Merck en geven het bedrijf een voorsprong op de concurrentie", vertelt analist Damien Conover. "Bescherming van patenten is de hoeksteen van de wide moat-rating van Merck en dat moet concurrenten op afstand houden terwijl Merck verder investeert in ontwikkelingen van nieuwe generaties geneesmiddelen."

Die ontwikkelingen zijn volgens Conover mogelijk door de enorme kasstromen die daarnaast bedrijven afschrikken die overwegen om een concurrerend middel in de markt te zetten.

In de IT-sector verdwijnen deze maand vier bedrijven van de lijst: Adobe Systems, Flex, Seagate Technology en Workday maken plaats voor Xerox, Nokia, Alphabet en Juniper Networks.

BT Group in het voordeel

Verder maakt in de sector telecommunicatie services China Telecom plaats voor BT Group. Analist Allan Nichols over de keuze voor BT Group: "BT bezit het enige netwerk dat heel het Verenigd Koninkrijk beslaat. De andere grote speler, Liberty Global's Virgin Media, heeft een dekking van slechts 60 procent. Alle anderen komen niet verder dan 40 procent dekking. BT heeft dus een duidelijk concurrentievoordeel in een behoorlijk groot deel van het land."

Een bedreiging voor BT zou het overheidsbeleid kunnen zijn waarbij de aanleg van glasvezelkabel in landelijke gebieden gestimuleerd en gesubsidieerd wordt. "Echter, alle projecten op dat gebied heeft BT zelf binnengesleept, dus er zal niet zo snel een sterke concurrent met landelijke dekking opstaan."

In de vastgoedsector moesten Macerich en GP plaatsmaken voor HCP en Vornado Realty Trust.