Contraire beleggers kopen nu Amerikaanse aandelen

Een contraire belegger zou nu moeten beleggen in Amerikaanse aandelen en obligaties en minder in aandelen uit Europa, Japan en de opkomende markten. Blogger Urban Carmel baseert zich op de regelmatig uitgevoerde peilingen van Bank of America Merrill Lynch onder vermogensbeheerders wereldwijd.

Daaruit blijkt dat de VS ondanks het feit dat de aandelenkoersen daar dit jaar beduidend sneller zijn gestegen dan elders, toch ondergewaardeerd worden in de portefeuilles van institutionele beleggers. Voor een contraire belegger is dat een duidelijk signaal om nu in te stappen, voor de grote horde komt.

Cash neutraal

Andersom geldt dat voor Europa, Japan en de opkomende markten. Deze regio's waren juist overgewaardeerd in portefeuilles. Als dat verandert zal dat dus een drukkend effect hebben op de koersen.

Dat effect kan nog worden versterkt doordat vermogensbeheerders inmiddels ook niet meer zoveel cash hebben. Eerder dit jaar waren de cashposities nog veel hoger dan historisch gezien normaal.

Nu zijn de cashposities nog maar 4,5 procent, wat hoogstens neutraal kan worden genoemd. Het is in ieder geval geen koopsignaal.