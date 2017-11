Chinese aandelenmarkt veelbelovend voor beleggers

De MSCI China index bevat zowel aandelen die noteren in Hongkong, als aandelen die op het Chinese vasteland noteren in buitenlandse valuta. De index is dit jaar met liefst ruim 40 procent gestegen. Sinds augustus 2006 noteerde de MSCI China index zelfs een indrukwekkende plus van 188 procent. Al ging dit wel gepaard met behoorlijke koersschommelingen.

"Deutsche AM heeft tot in detail geanalyseerd waarop deze indrukwekkende ontwikkeling precies is gestut. Welke kansen zijn er op de markt voor beleggers en welke valkuilen moeten ze zien te ontwijken", vertelt Arjen Jonk, hoofd X-trackers ETF’s & ETC’s van Deutsche Asset Management in de Benelux.

Sterke winstgroei in het verschiet

"We hebben de algehele waardering van de Chinese aandelenbeurs dus flink onder de loep genomen. Daar kwam onder andere uit dat de koersen onlangs flink zijn gestegen. De verwachte koers-winstverhouding staat momenteel op 14,6. Waarderingen in de Verenigde Staten en deels ook in Europa komen aanzienlijk hoger uit. Bovendien staat Chinese beursfondsen nog een sterke winstgroei te wachten", aldus Jonk.

Volgens de analisten komen de winsten per aandeel dit jaar 14 procent hoger uit en kunnen die in 2018 tot 15 procent toenemen. Ook voorzien analisten dat de aandelenbeurzen in de VS, Japan en Europa komend jaar te maken krijgen met winstdalingen van beursgenoteerde ondernemingen.

"De huidige stand van zaken lijkt voor beleggers veelbelovend, toch doen ze er goed aan de onderbouwing van de koersen op de middellange en lange termijn in de gaten te houden", waarschuwt Jonk.

Angst voor harde landing afgenomen

Twee ontwikkelingen vallen volgens Jonk in positieve zin op. Ten eerste heeft het stabiele niveau van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse munt gezorgd voor een daling van de kapitaaluitstroom richting de dollarregio. De vrees voor een harde landing van de Chinese economie is afgezwakt.

Ten tweede slingert de toevoeging van A-shares die genoteerd staan aan de beurzen van Shanghai en Shenzhen de MSCI Emerging Markets Index verder aan. Naar verwachting pompen buitenlandse beleggers zo’n 340 miljard dollar in Chinese aandelen. "In principe leidt dit tot een betere werking van de markt, lagere koersschommelingen en meer participatie van institutionele beleggers in de Chinese aandelenmarkten", aldus Jonk. "We merken dat de interesse onder Nederlandse beleggers groeit."

Forse instroom

Naast de A-shares zijn er ook nog de H-shares, genoteerd aan de Hong Kong Stock Exchange. De opname in de opkomende markten index van MSCI heeft gezorgd voor een verschuiving van de voorkeur van beleggers. Zo is de instroom in Chinese A-shares fondsen en ETF’s met grotere sprongen toegenomen dan vorig jaar, terwijl de uitstroom uit H-shares fondsen nog altijd gaande is.

ETF's 'buitengewoon geschikt'

Volgens Jonk zijn ETF’s buitengewoon geschikt om te profiteren van de voordelen die de Chinese aandelenmarkt biedt. Volgens het China Securities Index-beursbedrijf noteren ruim 3300 bedrijven momenteel aan de Shanghai en Shenzhen aandelenbeurzen. Tot voor kort was de handel in A-shares die in renminbi noteerden alleen voorbehouden aan Chinese beleggers.

In 2011 werd het mogelijk trackers op basis van een fysieke structuur te ontwikkelen die een index volgen die opgebouwd is uit lokale Chinese A-Shares. "In januari 2014 lanceerde Deutsche AM de db X-trackers Harvest CSI300 Index UCITS ETF (DR) op de Deutsche Börse, het eerste ETF in Europa die de Chinese binnenlandse A-shares aandelenindex met fysieke replicatie volgt", aldus Jonk.