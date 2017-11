BNP Paribas positiever over aandelen opkomende markten

Dat meldt Bloomberg. Zo geeft de Franse vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management de voorkeur aan aandelen van ontwikkelingslanden boven de Amerikaanse aandelen. Volgens fondsmanager Guillermo Felices is de waardering in de eerste categorie relatief goedkoper en zijn Amerikaanse aandelen rijp voor een correctie vanwege de stijgende rentevoeten en de lange duur van de rally.

"We zien de waarde van de VS als een beetje fragiel en vanuit een langetermijnvisie is het volgens ons verstandig om overwogen te zijn in opkomende markten ten opzichte van de VS", zei Felices.

Belangrijke posities

Binnen opkomende markten heeft Felices nu "belangrijke posities" in Aziatische aandelen, vooral in de IT-sector, omdat dat de sector is waar waarderingen goedkoper blijven dan in de VS en de winsten solide zijn. "De sector biedt een meer structureel en beter langetermijnverhaal dan de meeste mensen zich realiseren", aldus Felices.

Voor economieën als Brazilië hanteert de fondsmanagers een meer tactische aanpak. "We kochten daar de dip na een aanzienlijke correctie, die volgde op politieke schandalen waarbij president Michel Temer betrokken was, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen."

Obligaties opkomende markten

Vastrentende producten, zoals obligaties, van opkomende markten zullen volgens Felices ook worden ondersteund, omdat er nog steeds zeer aantrekkelijke rendementen zijn, vooral in landen waar de inflatie snel daalt, zoals in Brazilië en Rusland. De fondsmanager kijkt ook naar valuta in Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europese landen, die volgens hem "zelfs na de rally dit jaar nog altijd ondergewaardeerd" zijn.

Felices verwacht verder dat de Federal Reserve het monetaire beleid geleidelijk zal verkrappen en dat de opkomende markten het in deze omgeving goed zullen blijven doen, mits de verkrapping gepaard gaat met een sterkere groei in de VS. Binnen de opkomende markten geeft hij wel voorkeur aan aandelen boven obligaties, omdat aandelen "doorgaans veerkrachtiger zijn".

De ontwikkeling van de inflatie ziet Felices als het grootste risico. "Het is een groot raadsel waarom de inflatie niet is gestegen na zoveel jaren van herstel - voor mij is de inflatie het grote keerpunt." Als de inflatie begint op te lopen zal de Fed de rente waarschijnlijk sneller verhogen. "Hoewel dit niet ons basisscenario is, zijn dit wel de risico's waaraan we echt moeten denken."