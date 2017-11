'Over één maand ook gokken op koersdaling bitcoin'

"Ik denk dat we ergens in de tweede week van december onze bitcoin-futurescontracten in notering zullen zien gaan", zei Terry Duffy, bestuursvoorzitter van CME, tegen Cnbc.

CME, de grootste termijnbeurs ter wereld, kondigde op 31 oktober aan dat de handel in bitcoin-futures tegen het einde van het jaar van start zou gaan, in afwachting van de evaluatie van de regelgevende autoriteiten. Het termijncontract zal worden afgewikkeld in contanten volgens de dagelijkse afwikkelingsprijs van de CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR), die een aantal grote bitcoin-beurzen volgt.

Dankzij futures kunnen handelaren gokken op de prijs van een activa op een moment in de nabije toekomst. Als een handelaar een futures-contract verkoopt in anticipatie op een koersdaling van bitcoin, maakt hij winst wanneer de prijs daadwerkelijk daalt. Handelen om van een prijsdaling te profiteren staat bekend als 'shorting'.

Efficiënter

"Nu kun je bitcoin niet shorten. Dus er is maar één kant die het op kan gaan. Je koopt het of verkoopt het aan iemand anders. Nu wordt er een tweezijdige markt gecreëerd en dat is altijd veel efficiënter", aldus Duffy.

Bitcoin beleefde een wild weekend. De munt zakte meer dan 1.000 dollar van het hoogtepunt op zaterdag van 6.827,72 dollar naar een dieptepunt van 5.507,29 dollar op zondag, aldus CoinDesk. De digitale valuta wist dat verlies bijna weer geheel weg te werken en bereikte op maandag een hoogste punt van 6.770,37 dollar. Daarna zakte de munt weg tot rond de 6.360 dollar.

Plaats geven

"Ik probeer niet de volatiliteit van bitcoin in toom te houden," zei Duffy. "Maar wat ik wil doen is het een plaats geven voor andere mensen om dat risico in te schatten." Op de website van CME staan speciale prijsfluctuatielimieten vermeldt van 7 procent en 13 procent boven en onder de eerdere afwikkelingsprijs van de bitcoin-futures, en een prijslimiet van 20 procent boven of onder dat niveau.

Volgens Duffy zou het CME-systeem de Bitcoin-markt een uur kunnen stoppen als de digitale valuta te volatiel is. "Ik denk dat dit veel meer structuur aan de markt zal geven", zei hij.

Legitieme investering

Liefhebbers van digitale valuta zien de lancering van bitcoin-futures als een nieuwe stap richting de vestiging van bitcoin als een legitieme investering. Institutionele beleggers die mogelijk niet rechtstreeks bitcoin mogen kopen, zullen de futures kunnen gebruiken als een manier om toch in te stappen in de trend van digitale valuta. Bitcoin-futures kunnen ook de weg banen voor een bitcoin exchange-traded fund (ETF).

De stap illustreert hoe ver bitcoin in minder dan tien jaar tijd is gekomen. De digitale valuta was ooit alleen geliefd bij een kleine groep liefhebbers van cryptomunten en werd vooral gebruikt als een online marktplaats voor illegale goederen. Nu is er een hele sector ontstaan met meerdere bedrijven die bitcoins creëren en diensten aanbieden. Ook zijn er volgens financieel onderzoeksbureau Autonomous Next meer dan 120 "crypto-fondsen" gelanceerd.