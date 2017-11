'Toekomst goud ziet er hobbelig uit'

Dat meldt Bloomberg.

Tegen de achtergrond van het wereldwijde herstel verlaagt de Federal Reserve (Fed) zijn balans en verhoogt het de rente, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort begint met het afbouwen van zijn obligatieaankopen. Dit scenario maakt het heel moeilijk voor een niet-rentedragende activa als goud om het goed te doen, zegt Troy Gayeski van SkyBridge Capital.

Ver verwijderd van stierenmarkt

"Gezien de vooruitzichten voor de Fed en de ECB lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat goud kan gedijen in die omgeving", merkt fondsmanager Gayeski op. "We zijn ver verwijderd van een zeer krachtige stierenmarkt in goud. Dat gezegd hebbende, goud had enkele jaren geleden al een bodem kunnen bereiken en jarenlang zijwaarts kunnen handelen totdat we de volgende grote versoepelingscyclus ingaan, die zal aantreden wanneer het risico van een recessie in de VS aanzienlijk toeneemt."

De Fed startte zijn laatste verkrappingscyclus in december 2015, met vier renteverhogingen tot nu toe en waarschijnlijk nog eentje in december. De goudprijs is sindsdien ongeveer 20 procent gestegen tot 1,273 dollar per ounce. Die stijging werd vooral aangedreven door een zwakkere dollar, de dreiging van een kernoorlog met Noord-Korea en tot op zekere hoogte de Brexit.

De Fed gaat zijn balans terugdringen en de ECB kondigde vorige maand aan de aankopen van obligaties vanaf januari met de helft te verlagen tot 30 miljard euro per maand. De Bank of England schroefde in november de rente voor het eerst in meer dan een tien jaar op en de People's Bank of China zal waarschijnlijk de inspanningen opvoeren om een recordopbouw van schulden in het financiële systeem aan te pakken.

Hoe 'normaler', hoe moeilijker

"Een meer normaal mondiaal monetair systeem is een 'netto-negatief' voor goud", zegt John LaForge, grondstoffenstrateeg bij Wells Fargo Investment Institute. "Goud presteert doorgaans, net als veel andere grondstoffen, het best met een soepel monetair beleid, inclusief een extra lage reële rente. Hoe meer 'normaal', of hoe minder accommoderend, de mondiale monetaire systemen worden, hoe moeilijker het zal zijn voor goud om te stijgen."

"Hoewel het edelmetaal mogelijk steun krijgt van lagere reële rentetarieven medio 2018 naarmate de inflatie in de VS stijgt, zullen de consumentenprijzen waarschijnlijk afnemen in de tweede helft en zullen de nominale rentetarieven oplopen, wat neerkomt op een "sterk neerwaarts risico" voor goud", zegt Harry Tchilinguirian, grondstoffenstrateeg bij BNP Paribas.

Volgens Sandeep Biswas, bestuursvoorzitter van de Australische gouddelver Newcrest Mining, is er echter geen garantie dat de renteverhogingen van de Fed de opwaartse trend van goud onder druk zullen zetten, gezien de aanhoudende geopolitieke onzekerheid.

Laatste verkrappingscyclus

"Het is goedkoper om een niet-rentedragend actief zoals goud vast te houden wanneer de rente laag is. Daarom worden hogere rentes als negatief beschouwd voor de goudprijs", zegt Matthew Turner, analist bij Macquarie Group. "Maar in werkelijkheid steeg goud sterk in de laatste verkrappingscyclus, en was het vlak in de andere twee. Een historische analyse van goud in een verkrappende cyclus biedt dan ook geen sluitende conclusie."

Tijdens de vorige verkrappingscyclus van juni 2004 tot juni 2006, toen de financieringskosten opliepen tot 5,25 procent, steeg goud meer dan 50 procent. Toen de rente tussen juni 1999 en mei 2000 opliep naar 6,5 procent klom goud slechts ongeveer 6 procent.

Aan het begin van de laatste monetaire verkrappingscyclus was goud echter ongeveer 390 dollar per troy ounce waard. De goudprijs had volgens Gayeski dan ook een "lange weg te gaan omdat het een echt verweesde beleggingscategorie was in de voorafgaande tien jaar". Ook was men destijds bezorgd dat het hele banksysteem zou kunnen instorten en was de inflatoire druk groter. En de situatie is nu anders.

Onwaarschijnlijk

"Het lijkt onwaarschijnlijk dat de inflatie snel significant boven de 2 procent tot 2,5 procent zal uitkomen", zegt Gayeski. "Naarmate de Fed het monetaire beleid verder verkrapt, zullen de reële rentes in de VS geleidelijk omhoog gaan naar positief gebied. In de loop van de tijd zou je kunnen verwachten dat zolang de inflatie beperkt blijft, we op zijn minst een bescheiden positieve reële rente hebben in de VS en het is erg moeilijk om te zien dat goud enorm goed zal presteren in een verkrappende omgeving."