Gemalto, Ahold en Shell favoriete aandelen experts

"De eerste winstcijfers lijken ook positief, maar er zitten ook genoeg teleurstellingen bij. De economische cijfers onderbouwen dit ook", licht Van Zeijl het optimisme toe.

"Wat ook voor opluchting zorgde is dat na de ECB-meeting de rente niet is gestegen, zoals sommige vreesden. Dat alles leidt tot een voorzichtig optimisme onder de experts. Dat is voor het eerst sinds januari dit jaar."

Bescheiden optimisme komende halfjaar

Voor het komende halfjaar is dat optimisme er echter niet. De verwachting is dat over een halfjaar de angsten voor afbouw van QE weer de kop op steken. Ook de hoge waardering van aandelen zijn een reden om voorzichtig te zijn, vertelt Van Zeijl.

Gemalto favoriet

"Voor de komende maand gaan de beleggers ervan uit dat Gemalto de grote topper gaat worden. Na de enorme koersdalingen van dit jaar, is het wellicht tijd voor herstel, nu de kwartaalcijfers voor het eerst zonder winstwaarschuwing gepaard gingen", aldus Van Zeijl.

"Ahold blijft hoog bij de toppers staan net als Heineken. Maar met de olieprijs zo hoog is Shell ook een logische keuze. Bij de floppers kiezen de experts weer eens voor ArcelorMittal. ASML liet goede cijfers zien, maar is iets te hard opgelopen zo vinden de experts. KPN, Galapagos en Altice maken de floplijst af."