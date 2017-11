Geleidelijke renteverhoging in VS is beste optie

Dat zei Loretta Mester, president van de Federal Reserve Bank of Cleveland, tegen Cnbc. "Ik denk dat een geleidelijk pad de beste strategie is die we hebben om de economische expansie te verlengen", verklaarde Mester, die zelf geen stemrecht heeft over het rentebeleid binnen de Fed.

"Het is duidelijk dat we goed letten op veranderingen in de economische vooruitzichten en de verwachtingen worden altijd aangepast aan de data die binnenkomen", aldus Mester, die daaraan toevoegde dat ze zelf kijkt naar de inflatie en de vooruitzichten van de inflatie.

Hogere olieprijzen nog geen bron van zorg

Het pad van de inflatie loopt volgens de Fed-bestuurder geleidelijke omhoog, maar de hogere olieprijzen zijn volgens haar voorlopig geen bron van zorg. De olieprijzen noteren rond de hoogste niveaus in bijna twee jaar vanwege enige politieke instabiliteit in het Midden-Oosten. Als gevolg van de hogere olieprijzen zou de inflatie verder omhoog kunnen worden geduwd en dus om een meer agressieve houding van de Fed vragen.

"Het maakt zeker deel uit van de gegevens waar we naar zullen kijken en ons op zullen concentreren", zei Mester over de gestegen olieprijzen. "Het belangrijkste is echter of het de inflatieverwachtingen verstoort?"

Belastingplan van Trump

Hoewel het belastingplan van president Donald Trump nog lang niet is goedgekeurd, waarschuwden sommige Fed-bestuurders voor het mogelijk effect op de inflatie. Belastingverlagingen kunnen de economische groei op korte termijn stimuleren, maar kunnen ook de inflatie aanjagen en de schuldniveaus verhogen.

Mester stelt in haar prognoses een aantal fiscale prikkels te hebben opgenomen, maar omdat er geen details zijn over hoe ver de hervorming daadwerkelijk zal gaan, heeft het belastingplan momenteel geen invloed op het monetaire beleid. "Het is heel moeilijk om iets in te bouwen als je niet weet wat er in het definitieve belastingpakket zal zitten", aldus Mester.