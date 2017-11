Drie favorieten van superbelegger Carl Icahn

Dat is ook een van de reden waarom de beursmiljardair verwacht flink te zullen verdienen aan zijn op het eerste gezicht ongebruikelijke verzameling van investeringen, zoals een groot aantal garagebedrijven en onderdelenleveranciers, een kleine participatie in Lyft Inc. en een controlerend belang in Hertz Global Holdings.

Nieuwe autocultuur

"Als je deze bedrijven als losse dingen beschouwt, vind ik ze niet geweldig", zei hij in een interview met Bloomberg. Maar als groep zijn ze gepositioneerd om te profiteren van de nieuwe autocultuur. "Er is een seculiere verandering gaande, die we als een geweldige kans zien, en die goed zal zijn voor Icahn Enterprises."

Icahn verwacht net als veel experts dat de transportmarkt in de komende twee decennia ingrijpend zal veranderen. Zo zullen veel Amerikanen hun auto de deur uit doen en kiezen voor gemeenschappelijke voertuigen of kortetermijnverhuur, waarvan sommige voertuigen zelfrijdend en elektrisch zullen zijn. Icahn is zo zeker van zijn zaak dat hij tot nu toe meer dan 3 miljard dollar heeft geïnvesteerd, exclusief zijn investering in Hertz.

Lyft

Lyft profiteert van deze ontwikkeling omdat het concurreert met marktleider Uber Technologies. En aangezien die taxibedrijven zelf geen interesse hebben in het onderhoud van het wagenpark, zullen de 1.900 garagebedrijven, waaronder Pep Boys en Auto Plus, die Icahn Automotive Group bezit druk blijven. "Als Uber een wagenpark heeft met autonome auto's zullen ze iemand anders betalen om ze te beheren", zei vervoerconsultant Maryann Keller.

Hertz

Hertz herstructureert ondertussen zijn hoofdactiviteit en probeert zichzelf op te werpen als een beheerder van wagenparken en - uiteindelijk - van zogenaamde robotaxis. Zo stonden de aandelen van Hertz in juni in de belangstelling na het nieuws dat Apple auto's van de verhuurgigant leende om zijn zelfrijdende technologie te testen.

Als onderdeel van zijn plan haalde Icahn ook de auto-onderdelenmarker Federal-Mogul Holdings van de beurs. Ook koopt de miljardair nog steeds flink wat kleine reparatie- en servicebedrijven op.

Icahn koppelt zijn bedrijven ook al aan elkaar. Zo regelde hij een samenwerking tussen Pep Boys en Hertz om 50 verhuurkantoren te vestigen op de locaties van de reparatieketen. Bestuurders van Lyft kunnen bij Hertz een voertuig leasen en Pep Boys zal het voertuig inspecteren en ervoor zorgen dat het voldoet aan de specificaties van Lyft.

"Het is een win-win-win-strategie", zei Dan Ninivaggi, CEO van Icahn Automotive. "Lyft zal meer chauffeurs aantrekken als mensen die geen auto bezitten ze gemakkelijk kunnen leasen. Hertz zal meer geld verdienen aan zijn kortetermijnverhuurvloot. Op dit moment wordt een voertuig dat 18 tot 20 maanden is verhuurd naar een tweedehandsveiling gestuurd, waar het niet veel geld zal ophalen. En omdat de lease-auto's van Lyft al zijn afgeschreven, zullen ze een stuk goedkoper zijn voor de chauffeurs dan een gloednieuwe auto."

Consolidatie garagebedrijven

Een ander aspect van Icahn's strategie is het consolideren van zijn onderdelen- en servicebedrijven en die te laten inkopen bij Federal Mogul, de op een na grootste onderdelenverkoper in de VS. Garagebedrijven zijn volgens Icahn tegenwoordig ook beter af wanneer ze vallen onder één paraplu.

"Autofabrikanten stoppen steeds meer technologie onder de motorkap en voor kleine garagebedrijven is het lastiger om dure diagnostische apparatuur aan te schaffen en getrainde technici in dienst te nemen", aldus Icahn.