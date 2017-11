Vier redenen waarom de olierally niet doorzet

Dat meldt Bloomberg.

Volgens de leverancier van financiële informatie zijn er vier signalen die erop wijzen dat de huidige opmars van de olieprijzen niet zal worden voortgezet.

Ten eerste geeft een veel gebruikte technische indicator aan dat de prijs van ruwe olie zal kunnen gaan dalen. De veertiendaagse relatieve sterkte-index van West Texas Intermediate (WTI) olie noteert boven de 70, wat aangeeft dat olie 'overkocht' is.

De prijzen zijn deze maand ongeveer 5 procent gestegen. Francisco Blanch, grondstoffenstrateeg bij Bank of America Merrill Lynch, waarschuwde dat olie misschien een top nadert, met mogelijk nog een stijging van 4 of 5 dollar in het verschiet.

ETF-opnames

In een tijd waarin hedgefondsen een extreem optimistische houding hebben ten opzichte van ruwe olie en flinke longposities hebben opgebouwd, halen beleggers echter hun geld uit het US Oil Fund. Beleggers onttrekken al vier weken op rij geld uit het grootste beursgenoteerde fonds dat de olieprijzen volgt.

"Je moet het behandelen als een hete aardappel", zei Eric Balchunas, ETF-analist bij Bloomberg Intelligence. "Hoe langer je die in je mond houdt, des te groter de kans om je te branden."

De netto-longposities van hedgefondsen op Brentolie, waarmee wordt gespeculeerd op een prijsstijging, stegen naar een recordniveau, terwijl de netto-longposities op Amerikaanse ruwe olie op het hoogste niveau in drie maanden staan, zo blijkt uit de gegevens van ICE Futures Europe en US Commodity Futures Trading Commission voor de week eindigend op 31 oktober.

Schalieproductie

De productie van Amerikaanse ruwe olie bedraagt momenteel meer dan 9,5 miljoen vaten per dag, en zelfs oliekartel OPEC verwacht dat de schalieproductie in de komende vier jaar sneller zal groeien.

"We kunnen niet het nieuwe jaar ingaan met een markt die zo 'heet' is", zei Chris Kettenmann, energiestrateeg bij Macro Risk Advisors. "Als we 2018 ingaan met een prijs van Amerikaanse olie van rond de 60 dollar, en een dreiging van Brentolie om uit te breken naar 70 dollar, dan zullen de schalieproducenten opnieuw in de verleiding komen om proberen te groeien."

En het zal niet eenvoudig zijn om de schalieproducenten uit de markt te houden met een olieprijs van boven de 57 dollar per vat. Uit data van CFTC blijkt ook dat olieproducenten en oliehandelaren hun shortposities het meest hebben verhoogd sinds januari 2016. De toename van het hedgen tegen een prijsdaling signaleert een waarschijnlijke comeback in de Amerikaanse productie.

OPEC-vergadering

De laatste keer dat hedgefondsen hun netto-longposities op Amerikaanse olie opschroefden tot een recordniveau, in februari dit jaar, werd het gevolgd door een daling van ongeveer 41 procent in dezelfde posities in de daaropvolgende vijf weken. Of we nu ook een afname van de netto-longposities in de komende weken zullen zien, zal volgens Kettenmann afhangen van de uitkomst van de OPEC-vergadering op 30 november.