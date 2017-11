'Rally in techaandelen komt niet door Trump'

"Ik geloof niet, vooral wanneer je kijkt naar de technologieaandelen, dat mensen naar de overheid of naar de politiek kijken om te bepalen hoe ze ons waarderen", zei bestuursvoorzitter Brian Krzanich van Intel tegen Cnbc.

Krzanich zei tijdens de Web Summit technologieconferentie in Lissabon dat beleggers eerder geneigd zijn zich te richten op de winst en omzetgroei in plaats van het beleid van de overheid. "Ik ben een technoloog - en geen econoom - maar ik verwacht dat de producten, de groei en de hoeveelheid innovatie binnen de sector de technologieaandelen zullen blijven ondersteunen, meer dan wat dan ook op politiek vlak."

Charlottesville

Krzanich stapte in augustus uit de American Manufacturing Council van Trump, vanwege "de verontrustende richting van de Amerikaanse politiek". De Intel-baas was de derde CEO die binnen een dag uit de adviesgroep stapte na de groeiende kritiek op het commentaar van Trump op het geweld tijdens een demonstratie van witte nationalisten en neo-nazi's in Charlottesville. Trump gaf destijds ook de tegendemonstranten de schuld van het geweld, wat leidde tot kritiek dat hij niet duidelijk afstand nam van de extreem rechtse partijen.

In een blogpost zei Krzanich destijds: "Politiek en politieke agenda's hebben de belangrijke missie om de Amerikaanse productiebasis te herstellen buitenspel gezet... Ik heb ontslag genomen omdat ik vooruitgang wil boeken, terwijl velen in Washington zich meer zorgen maken om iemand aan te vallen die het niet eens is met hen."

"Bijna elke kwestie is nu zo gepolitiseerd dat aanzienlijke vooruitgang onmogelijk is", voegde hij eraan toe. Trump besloot twee dagen later om de adviesgroep te ontbinden nadat veel andere prominente zakenmensen het voorbeeld van Krzanich volgden.

'Groot vertrouwen'

Trump eist zelf wel alle eer op voor de rally die de aandelenmarkten hebben laten zien sinds zijn verkiezing. Zo stelde hij eerder deze week in een tweet dat de recente beursrally een bewijs is van het 'grote vertrouwen' in zijn regering.

De Amerikaanse technologiereuzen Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook en Amazon zijn de vijf belangrijkste bijdragers aan de rally van de S&P 500 index dit jaar. Deze vijf aandelen waren per eind oktober goed voor 23 procent van de winst van de index, zei Howard Silverblatt, een senior indexanalist bij S&P Dow Jones Indices. Dat is 572 miljard dollar aan toegevoegde marktwaarde van slechts vijf bedrijven.