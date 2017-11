Deze 5 landen zijn het kwetsbaarst voor hogere rente

Dat meldt Cnbc. Na jaren van ultralicht monetair beleid als gevolg van de financiële crisis, zijn centrale banken wereldwijd begonnen met het terugdraaien van hun kwantitatieve versoepelingsprogramma's en hebben ze in sommige gevallen zelfs al de rentetarieven verhoogd. De dreiging van monetaire verkrapping is volgens S&P Global dan ook concreter dan voorheen.

Risico's monetaire politiek

De Amerikaanse Federal Reserve is al begonnen met het verhogen van de rentetarieven en de Bank of England heeft vorige week voor het eerst sinds 2007 dezelfde stap gezet. De Europese Centrale Bank heeft ook aangekondigd dat zij de aankoop van staatsobligaties en bedrijfsobligaties vanaf volgend jaar zal verminderen.

Een strakkere monetaire politiek brengt op verschillende manieren risico's met zich mee voor de opkomende economieën. Een daarvan is dat het de financieringskosten voor deze landen verhoogt, omdat de Amerikaanse dollar doorgaans stijgt als de rente omhoog gaat en deze landen lenen in dollars. Daarnaast zullen Amerikaanse investeerders hun geld uit de opkomende landen halen en weer in de thuismarkt steken wanneer de rente oploopt, in de hoop op hogere rendementen.

S&P Global gebruikte zeven variabelen in de beoordeling van de impact van een hogere rente op een land, waaronder het saldo van de lopende rekening als percentage van de groei en het percentage van de schuld uitgedrukt in vreemde valuta als onderdeel van de totale schuld die de landen bezitten. Turkije was volgens het ratingbureau de enige soevereine natie die steeds als een van de meest kwetsbare landen uit de bus kwam, ongeacht de gekozen variabele.

Zwakke positie Qatar

"Qatar heeft een zwakke positie op de basis van de meeste variabelen, maar is na Saudi-Arabië het tweede land met een sterke externe balans. Sommige waarnemers zouden daarom kunnen beweren dat Qatar, vanwege zijn diepe zakken, niet bij de nieuwe fragiele vijf zou moeten zitten. Als we Qatar uitsluiten van die groep, dan zou Colombia daarvoor in de plaats komen", zei Moritz Kraemer, S&P Global's managing director en global chief rating officer.

In het vorige rapport van S&P Global uit 2015 bestond de lijst van de fragiele vijf uit Brazilië, India, Indonesië, Zuid-Afrika en Turkije.