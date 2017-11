ABN Amro: alle signalen op groen voor economie

Dat schrijft IEXProfs.nl. Chef-econoom Han de Jong van ABN Amro heeft voor beleggers niets dan goed nieuws. In zijn laatste weekrapport wijst hij op de verschillende vertrouwensindicatoren onder bedrijven en consumenten die overal in Europa en de Verenigde Staten op buitengewoon hoge niveaus staan. De inflatie vormt ondertussen geen enkele bedreiging.

De Jong voert een hele rij van vertrouwensmaatstaven op met als grootste uitsmijter de Duitse Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen die in oktober het hoogste niveau sinds 1960 aantikte.

Alleen maar positief nieuws

Maar het is zeker niet de enige index die op een hoog niveau staat. De index voor het economisch sentiment van de Europese Commissie staat op het hoogste niveau sinds 2000. In Italië waren ondernemers niet meer zo positief sinds 2011.

En ook in de VS barsten ondernemers van vertrouwen. De inkoopmanagersindex PMI stond in oktober op een vergeljkbaar hoog niveau als in 2011, 2004 en 1994.

Voor de vertrouwensindex van de centrale bank van Dallas moet worden teruggegaan naar het jaar 2004 om een hoger niveau te vinden. Alleen de index voor de verwerkende industrie – de ISM – deed het in oktober wat minder.

Consumenten

De uitgaven van Amerikaanse consumenten liggen ondertussen op een hoog niveau, zonder dat het zorgwekkend is. De uitgaven kregen daarbij in oktober nog een extra boost door de orkanen die over het zuidoosten van de VS raasden.

Het mooiste voor beleggers is dat de kerninflatie ondertussen met 1,3 procent in de VS en 0,9 procent in de eurozone nog altijd ver onder het streefniveau van 2 procent ligt. Centrale banken hebben daarom weinig reden de monetaire teugels aan te halen.

Powell en Draghi

Dat geldt niet in de laatste plaats voor de Amerikaanse Fed die met de conservatieve Jerome Powell als opvolger van Janet Yellen een duif aan het roer krijgt en geen havik. Hij zit daarmee in hetzelfde kamp als Mario Draghi van de ECB.

Goed nieuws dus voor de economische groei, die in de eurozone al drie jaar op rij de potentiële groei overtreft. Voor de beurs lijkt daarmee slechts weinig een verdere stijging in de weg te staan, hoewel De Jong zich daar als macro-econoom niet over uitlaat. De Jong ziet alleen het vertrouwen in de Azië iets verslechteren.