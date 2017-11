'Tesla beste tech-aandeel van komende vijf jaar'

De Amerikaanse maker van elektrische auto's zal dit bewerkstelligen door de productie van de Model 3 te verbeteren en winstgevendheid te bereiken in het derde kwartaal van 2020. Niet iedereen is het eens met Munster. Analisten van de Zwitserse bank UBS voorspellen dat het aandeel Tesla de komende jaren met maar liefst 44 procent zal dalen.

Teleurstellende kwartaalcijfers

Munster deed zijn uitspraken na de teleurstellende kwartaalcijfers van Tesla. Het bedrijf rapporteerde afgelopen week een groter dan verwacht verlies per aandeel van 2,92 dollar. Tesla liet tevens weten in het eerste kwartaal van 2018 een productiesnelheid van 5000 Model 3-auto's per week te behalen, terwijl eerder werd gemeld dat dit al mogelijk zou zijn tegen het einde van dit jaar. De Model 3 wordt gezien als een belangrijke motor voor de toekomstige groei van Tesla.

Het teleurstellende kwartaal heeft Munster echter niet afgeschrikt van het toekomstige groeiverhaal van Tesla. "Mijn verwachting dat dit het best presterende grote technologie-aandeel zal zijn voor de komende vijf jaar is niet veranderd. De cijfers en het terugdringen van de productie is een teleurstelling, maar dat hebben we eerder meegemaakt en ik verwacht dat het net als in het verleden wel weer goed zal komen."

Volgens bestuursvoorzitter Elon Musk viel de productievertraging van de Model 3 te wijten aan een leverancier die "echt de bal had laten vallen" op de Gigafactory. Een van de problemen waar het bedrijf mee kampt is met een batterijmodule die in de auto wordt gebruikt. Tesla heeft onlangs ook met een aantal andere problemen te maken gehad, waaronder het ontslag van 700 mensen.

In 2020 winstgevend

Maar niets van dit doet afbreuk aan het langetermijnverhaal van Tesla, aldus Munster. Hij verwacht dat het bedrijf in het derde kwartaal van 2020 winstgevend zal zijn. Ook zal Tesla tegen die tijd profiteren van de toenemende aandacht voor zelfrijdende auto's. Het bedrijf is daarnaast ook gericht op een grotere missie van het promoten van hernieuwbare energie, die het aandeel ook zal helpen, zei Munster.

"De laatste golf van het Tesla-groeiverhaal zal in 2020 beginnen en zal zich voortzetten tot 2030 met de versnelling van de wereldwijde adoptie van hernieuwbare energie die wordt aangedreven door de Tesla-oplossingen voor zonne-energie en opslag", aldus Munster.

Aandeel 50 procent gestegen

Tesla is nogal een polariserend aandeel. Acht analisten hanteren bijvoorbeeld een sterk koopadvies voor het aandeel. Negen adviseren het aandeel te houden en zeven hebben een verkoopadvies. Het aandeel is dit jaar 50 procent in waarde gestegen. Het gemiddelde koersdoel van analisten bedraagt volgens Reuters 321 dollar per aandeel. Dat is ongeveer de prijs waar Tesla momenteel voor wordt verhandeld, wat suggereert dat velen denken dat het aandeel niet veel ruimte meer heeft om verder te stijgen.

RBC verlaagde zijn koersdoel voor Tesla van 345 naar 340 dollar. En UBS verlaagde zijn winsttaxaties voor het bedrijf en bevestigde zijn verkoopadvies met een koersdoel van 185 dollar. Dat komt neer op een daling van 44 procent ten opzichte van de huidige koers.

Geloofwaardigheid

"Niet alleen de misser van de Model 3 ondermijnt de geloofwaardigheid van de toekomstige productiedoelstellingen, maar het verhoogt ook de risico's op korte termijn", schreef analist Colin Langan van UBS.

"Wij zijn van mening dat de markt niet voorbij mag gaan aan de fundamentele uitdagingen van Tesla die blijven bestaan als het gaat om winstgevendheid, de opslag- en zonne-energie-activiteiten en de uiteindelijke behoefte om geld op te halen", waarschuwt Langan.