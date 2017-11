ABN Amro Mees Pierson neemt winst op aandelen

ABN Amro MeesPierson neemt winst voor het geval het sentiment op de markten bij teleurstellingen omslaat of de bestaande (veelal geopolitieke) risico's verergeren. De private bank voegt bovendien de overheidsschuld van opkomende markten aan de obligatieportefeuille toe.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson: "Het enigszins euforische sentiment op de aandelenmarkt kan snel omslaan. Bovendien hebben beleggers zich niet heel veel aangetrokken van de - veelal geopolitieke - risico's in de wereld. Tot dusverre is dat gerechtvaardigd gebleken, maar de omstandigheden achter deze risico's kunnen verslechteren en vaak is het dan te laat om het beleid aan te passen. Niettemin blijven we overwogen in aandelen en veranderen we de samenstelling van de aandelenportefeuille niet."

De private bank blijft overwogen in Europa en opkomende landen (vooral opkomend Azië). De vermogensbeheerder verwacht hier de belangrijkste impulsen voor groei van de economie en bedrijfswinsten. Dit gaat ten koste van de positie in de Verenigde Staten, waar de bank onderwogen blijft.