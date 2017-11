Drie aandelen voor Warren Buffett-fans

The Motley Fool vroeg aan drie beleggingsexperts wat hun favoriete "Buffett-achtige" aandelen momenteel zijn. Volgens expert Steve Symington is dat Markel Corporation, dat vaak wordt aangeduid als een "mini-Berkshire" vanwege de opvallende overeenkomsten van het bedrijf met Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Warren Buffett.

Markel Corporation

Markel is een gediversifieerd financieel holdingbedrijf dat bestaat uit verzekeringsactiviteiten, een beleggingsportefeuille onder leiding van topinvesteerder en mede-CEO Tom Gayner, en een groep stabiele niet-verzekerings en niet-investeringsbedrijven die onder de naam Markel Ventures opereren.

De boekwaarde per aandeel van Markel aan het einde van het laatste kwartaal bedroeg 641,20 dollar, een stijging van 5,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en een stijging van 5,8 procent vanaf eind 2016. Maar zelfs nu de aandelen een nieuwe hoogtepunt hebben bereikt, wordt het aandeel volgens Symington nog altijd verhandeld tegen een redelijke 1,7 keer de boekwaarde.

Realty Income

Het favoriete Buffett-achtige aandeel van Matt Frankel is Realty Income, een branchegenoot van STORE Capital waarin Berkshire Hathaway onlangs een belang van zo'n 10 procent heeft genomen. STORE Capital is een investeringsbedrijf dat zich volledig op de vastgoedmarkt richt.

Het aandeel STORE is sinds de bekendmaking van de investering van Buffett flink gestegen, maar veel andere branchegenoten zoals Realty Income niet. Realty Income biedt volgens Frankel een dividendrendement van 4,5 procent, uitgekeerd in maandelijkse betalingen, en heeft de uitkering al 93 keer verhoogd sinds de beursnotering in 1994.

Apple

Het favoriete Buffett-aandeel van Brain Stoffel is Apple, waarin de beurslegende ook daadwerkelijk een belang heeft. Berkshire Hathaway bezit zo'n 130 miljoen aandelen van de iPhone-maker.

Volgens zakenblad Forbes is het merk van Apple het meest waardevolle ter wereld en dat is een belangrijke differentiator in een markt waar de kracht van een merk het enige echte onderscheid maakt. Ook wijst Stoffel op de zeer gezonde balans van het bedrijf en de vrije kasstroom van ruim 50 miljard dollar.

"Wanneer je in afweging neemt dat de nieuwe iPhone X in de aankomende feestdagen bovenaan veel verlanglijstjes staat en dat het aandeel tegen 17 keer de vrije kasstroom wordt verhandeld, dan is het nu net zo'n goed als ooit om een positie in dit Warren Buffett-bedrijf te nemen", aldus Stoffel.

Lees ook: Zo zag Buffetts portefeuille er 25 jaar geleden uit