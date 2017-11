Zo profiteer je van de fouten van andere beleggers

Om je op weg te helpen heeft thebalance.com drie tips op een rij gezet. Zo zorg je dat jij degene bent die profiteert en niet andersom.

1. Beleg niet in goed presterende aandelen maar ondergewaardeerde

Veel beleggers lopen achter goed presterende aandelen aan. Maar dat een aandeel het in het afgelopen jaar goed heeft gedaan, wil niet zeggen dat dit ook in het komende jaar zo zal zijn. Een trend hoeft niet altijd aan te houden.

Daarom kun je beter in ondergewaardeerde aandelen beleggen, die minder waard zijn op de beurs dan dat ze eigenlijk zijn. Daar kun je in beleggen door de zogenaamde Value index fondsen, die aandelen selecteren die ondergewaardeerd zijn.

Er zijn periodes dat ondergewaardeerde aandelen minder presteren omdat populaire groeiaandelen zoals Facebook en Netflix alle aandacht krijgen, maar op de lange termijn presteren ondergewaardeerde aandelen beter dan aandelen die het momentum even mee hebben. Zogenaamde groeiaandelen.

In de laatste tientallen jaren gaven ondergewaardeerde aandelen een rendement van 9,03 procent per jaar terwijl groeiaandelen 8,6 procent per jaar opleverden.

2. Vermijd de populaire fondsen

Een veel gemaakte fout onder beleggers is om geld te stoppen in een fonds dat vorig jaar goed gepresteerd heeft. Het is te begrijpen dat je wordt verleid door lijstjes met de best presterende fondsen, maar beleggers die te laat op het feestje komen, verliezen vaak.

Winnaars van het ene jaar zijn vaak de verliezers van andere jaren. Het beste wat je kan doen is zitten op je handen, schreef Mark Hulbert in een recent artikel op de Amerikaanse website Marketwatch.com.

Wat je ook kan doen is gewoon goedkope passieve indexfondsen kopen die de markt volgen. Uit onderzoek van vermogensbeheerder Vanguard is gebleken dat maar 476 van de 2202 van de actief beheerde fondsen het beter deden dan de index in de afgelopen vijftien jaar.

3. Koop wanneer anderen verkopen

Tegen de stroom in beleggen is vaak heel profijtelijk. Beleggers worden gedreven door angst en hebzucht. Na een daling van de markt maken veel beleggers de fout om te verkopen.

Dat is een verkeerde strategie omdat het verlies dan vast staat. Als de markt daarma weer stijgt, stappen dezelfde beleggers weer in als de markt vlakbij de top staat. Dit gedrag zorgt ervoor dat de gemiddelde lange termijn belegger maar een rendement maakt van 3,79 procent en de S&P 500 index bijna 10 procent.

Je kan profiteren van dit gedrag door juist te kopen als de markt daalt. Rijk worden doe je door eerst een strategie te bepalen en je daar aan houden. Houdt die goedkoop gekochte aandelen vast tijdens een stijgende markt en maak winst.