'Kansen in energie, infrastructuur en entertainment in China'

Toch denkt Magdalene Miller, fondsbeheerder Chinese aandelen bij Standard Life Investments, daar anders over.

De eerste termijn van Xi werd gekenmerkt door economische stabiliteit. Tot 2020 staat de groeidoelstelling op 6,5 procent. Volgens Miller zal Xi deze nieuwe termijn zijn toewijding aan de partij-ideologie in balans moeten brengen met de behoeften van de alsmaar groeiende binnenlandse economie. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat hij een reeks ingrijpende structurele hervormingen zal doorvoeren.

Het is volgens de fondsbeheerder wel mogelijk dat op een aantal terreinen, zoals staatsbedrijven, verstedelijking, landrechten en financiële dienstverlening, hervormingen worden gerealiseerd die eerder op gang waren gebracht, maar waren vertraagd of in de ijskast gezet.

Kansen in energie

2017 is geopolitiek een enerverend jaar voor China. De VS lijkt zijn leiderschapsrol op het gebied van internationale handel en klimaatverandering op te geven. Het is China er veel aan gelegen in het gat te springen en de nieuwe kampioen globalisering en schone energie te worden.

Zo heeft de Chinese overheid het plan opgevat om auto's op fossiele brandstof uit te faseren. Dat zal een stimulans geven aan fabrikanten van elektrische auto's en hun toeleveranciers. Maar ook elektriciteitsproducenten zullen profiteren als de vraag naar elektriciteit, die met kolengestookte centrales wordt opgewekt, toeneemt. Miller ziet daarom naast beleggingskansen in schone energie ook nog steeds waarde in energieproducenten van de oude stempel.

Ondanks de beweging richting schone en duurzame energie, blijft China voor zijn energie vooralsnog afhankelijk van steenkool. De prijs van steenkool is de laatste tijd weer opgelopen, maar op de lange termijn is de trend dalende. Dit is gunstig voor energieproducenten zoals Huaneng Power International, de grootste energieproducent van China.

Infrastructuur

Ook de infrastructuursector kan profiteren van de hervormingen van de overheid. De investeringen in de Chinese spoorwegen stijgen weer en Xi hecht veel belang aan de spoorwegen in zijn One Belt, One Road-initiatief.

Zhuzhou CRRC Times Electric is marktleider in spoorwegmaterieel. Het bedrijf is volgens Miller ondergewaardeerd en kan volop profiteren zodra de vervangingsvraag naar locomotieven zich aandient. Sommige beleggers zijn sceptisch ten aanzien van spoorwegen. Maar het feit blijft dat de Chinese overheid volop gaat investeren in spoorwegen en dat er meer treinen in China nodig zijn.

Consument nog niet uitgespeeld

Nieuwe kansen gloren ook voor mondiale beleggers in China’s internet. De Chinese consument is een groot liefhebber van entertainment en dan met name games die op drie platforms worden gespeeld - console, personal computer en mobiele telefoon. De omzet van de Chinese game-industrie komt dit jaar uit op 27,5 miljard dollar. China heeft op dit moment 751 miljoen internetgebruikers.

China kent een dynamische online game-industrie en bedrijven zoals NetEase, een pionier in online games, hebben zeer loyale klanten. Met de steeds veranderende klantenvoorkeuren, moeten game-producenten continu nieuwe content introduceren en innovatieve technologie ontwikkelen. Online games richten zich nu nog op tieners en volwassenen, maar de aandacht verschuift naar jongere gebruikers en naar een verbreding van de markt door ook buiten China te kijken.

Beleggen in de Chinese online game-sector is echter niet zonder risico. Striktere regulering dreigt, spellen hebben maar een korte houdbaarheidsduur en de technologie is aan ontwikkeling onderhevig. Miller heeft daar oog voor, maar stelt voorlopig nog mee te rijden op de voortdenderende trein van Chinees online entertainment.